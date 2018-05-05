تعرف على أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم

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تابع موقع مصر 365 حالة الاستقرار في أسعار الأسمنت في سوق البناء المصري اليوم السبت حيث سجل سعر طن الأسمنت المنتج من قبل الشركة العربية للأسمنت المسلح حوالي 880 جنيهاً للطن الواحد.

كما سجل سعر طن الأسمنت المنتج من قبل شركة أسمنت بورتلاند طرة حوالي ثمانمائة وثمانين جنيهاً للطن الواحد، وقد تراوحت سعر الطن لشركة مواد البناء ثمانمائة وستين جنيها للطن، وسعر طن الأسمنت في شركة النهضة حوالي ثمانمائة وستين جنيهاً للطن.

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كما سجل سعر طن الإسمنت في شركة وادي النيل حوالي ثمانمائة وخمسة وستين جنيهاً للطن الواحد، وسجل سعر طن الأسمنت في الشركة القومية للأسمنت الفاخر حوالي ثمانمائة وستين جنيهاً للطن الواحد، وسجل سعر طن أسمنت لافارج للأسمنت حوالي ثمانمائة وسبعين جنيهاً للطن الواحد، وسجل سعر طن ميدكوم أسوان حوالي ثمانمائة وستين جنيها للطن الواحد.

كما سجل سعر طن الأسمنت لشركة السويس للأسمنت حوالي ثمانمائة وخمسة وستين جنيه للطن، وسجل سعر طن الأسمنت في شركة مصر للأسمنت “قنا” سعر ثمانمائة وستين جنيهاً للطن الواحد، كما سجل سعر الطن لشركة أسمنت أسيوط حوالي ثمانمائة وستين جنيهاً للطن، وسجل سعر طن شركة السويدي ثمانمائة وثمانين جنيهاً للطن الواحد.

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