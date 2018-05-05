موقع روسي: مصر قد تزيح أوروبا من على عرش «الغاز»

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نشر موقع « تكنو بلوج » الروسي ، تقريرا جديدا في مجال الغاز ، أكد فيه أن مصر منافسًا محتملًا ، لشركة « جاز بروم » الروسية العملاقة ، العاملة في مجال تصدير الغاز ، في السوق الأوروبية ، موضحا أن مصر ، قد تهدد عرش « جازبروم » ، إذا توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ، في مجال الطاقة .

بعض وسائل الإعلام ، ألمحت إلى أن مصر ، قد تصبح واحدة من أكبر موردي الغاز ، إلى أوروبا ، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي ، إلى احتياطيات الغاز في الحقول البحرية ، داخل المياه الإقليمية المصرية ، في البحر المتوسط ، وأوضحت أنه لهذا السبب ، سارع مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ والطاقة ، ميجيل آرياس كانيتي ، إلى القاهرة الشهر الماضي .

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ويتوقع إبرام اتفاق وشراكة استراتيجية ، بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، في قطاع الطاقة ، وذلك لمدة 5 سنوات ، تبدأ من العام 2018 وحتى العام 2022 ، غي وقت قريب ، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي ، بشكل جدي ، الاعتماد على الصادرات المصرية من الغاز ، وذلك حسب ما ذكر الموقع .

والاتحاد الأوروبي ، يعتقد أن خطوة كهذه ، من شأنها تنويع مصادر الطاقة ، وتقليل الاعتماد على روسيا ، كما أن واردات الغاز من مصر ، قد تساهم في حل العجز ، الناتج عن خفض إنتاج الغاز ، في الدول الأوروبية ذاتها .

المهندس طارق الملا ، وزير البترول ، أكد من جانبه ، أن مصر سوف تتجه إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية ، في قطاع النفط والغاز ، إلى 10 مليارات دولار ، وذلك خلال العامين المقبلين ، ومن أجل ذلك ، فإنها سوف تطرح حقوق استغلال 10 من أصل 11 حقل غاز ، في البحر المتوسط ، في مزادات ، ومن المتوقع أن تتنافس شركات أمريكية وأوروبية وروسية وصينية وعربية ، على الاستثمار فيها .

الموقع ذكر أيضا ، أن مصر تخطط للتحول من مستورد للغاز ، إلى مصدّر رئيسي له ، بعد اكتشاف عدد من الحقول العملاقة ، في المياه الإقليمية المصرية ، وعلى رأسها حقل « ظهر» ، الذي تتولى تشغيله ، شركة « إيني » الإيطالية ، كما تساهم شركة « روزنفت » الروسية ، في تشغيله أيضًا .