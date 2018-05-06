رئيس الوزراء يعلن القرار النهائي بشأن زيادة أسعار البنزين والكهرباء

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أكد المهندس “شريف إسماعيل” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تعلن في الوقت المناسب عن الحزمة المخصصة للبرامج الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

كما أضاف “إسماعيل” خلال لقاء على إحدى القنوات الفضائية، حول مؤتمر النمو الشامل وفرص العمل التي تطرحها الدولة ، وحول المنظومة الخاصة بدعم الطاقة، والذي أكد أن ملف إعادة الطاقة قد بدأ منذ عام 2014، وخلال هذه الفترة سوف يتم رفع أسعار الطاقة، وهذا ما تسعي إليه الحكومة من خلال منظومة دعم الطاقة.

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كما أشار أن زيادة الأسعار خلال العام الماضي سواء أكانت في البنزين أو الكهرباء ، من ضمن خطة الدولة، وأن الحكومة حتى هذا الوقت الحالي لم تحدد موعداً لرفع أسعار البنزين أو الكهرباء.

وأضاف “إسماعيل” أن الدولة تسعى في ضم الإقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، مشيراً إلى أن من يدخل إلى الاقتصاد الرسمي سوف يستفيد من كافة الإجراءات التي تقدمها الدولة من خلال المشروعات الاقتصادية بمصر، مشيراً أن المشكلة ليست مشكلة ضرائب ، ولكن الدولة تحتاج إلى أساليب واضحة للنهوض الاقتصاد الغير رسمي، والذي يقدر بنسبة 40% من الناتج المحلي.

كما أكد “إسماعيل” أنه من خلال لقاءه مع الدكتور “حازم الببلاوي” الذي يشغل منصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن صندوق النقد الدولي يشيد بالإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

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