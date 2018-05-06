اجتماع عاصف في وزارة الإسكان.. “عاصفة عمل بالمدن الجديدة”

منذ 41 دقيقة أخبار الاقتصاد
اجتماع عاصف في وزارة الإسكان.. “عاصفة عمل بالمدن الجديدة”
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اجتماع على صفيح ساخن ، عقده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتور مصطفى مدبولي ، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة ، شهد تهديدات بالنقل والإقالة ، وتشديد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للمشروعات قيد التنفيذ ، وتكليفات جديدة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة ، إضافة إلى الاهتمام بالبنى التحتية ، ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي .

كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في بداية الاجتماع ، جاءت مقتضبة ، واشتملت على رسائل متعددة للجميع ، إذ شدد على ضرورة أن الفترة المقبلة ، تشهد تكليفات كبيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بشأن تنمية هذه المدن وتطويرها .

يأتي هذا الاجتماع ، بعد فشل أجهزة بعض المدن الجديدة ، وبينها التجمع الخامس ، ومناطق في القاهرة الجديدة ، في احتواء أزمة الأمطار ، التي أغرقت العديد من الشوارع ، وخلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين في هذه المدن ، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى الأسف للمواطنين ، ووعدهم بعدم تكرار الأمر مرة أخرى ، والاستعداد الجيد لمثل هذه الأمور .

الدكتور مصطفى مدبولي ، أكد خلال الاجتماع ، أن الوزارة صدرت لها تكليفات من رئاسة الجمهورية ، خلال الفترة المقبلة ؛ لإنجاز أضعاف ما أنجزته الوزارة ، خلال السنوات الأربع الفائتة ، قائلا : « فيه شغل نار مطلوب ، واللي مش هيقدر يقول » .

الوزير النشط في حكومة المهندس شريف إسماعيل ، أصدر تكليفاته إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة ، بضرورة إعداد تقارير خلال أسبوع ، تشمل المشروعات المقرر الانتهاء منها خلال سنة ، شريطة إعطاء الأولوية لمشروعات الطرق ، والمحاور التنموية في كل مدينة على حدة ، وكذلك البنية الأساسية ، وتطوير مداخل هذه المدن ، والتنسيق في المواقع ، مشددا : « هذه مسؤوليتكم ، وليست مسؤولية أحد آخر » .

وخلال الاجتماع ، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ضرورة متابعة جميع البرامج الزمنية ، من أجل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ، ومشروعات « سكن مصر » ، و « دار مصر » ، في كل مدينة ، وكذلك ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ والتشطيبات .

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي ، على ضرورة العمل على سرعة تشغيل الخدمات ، من أجل أن يستفيد بها السكان ، لدى حصولهم على وحداتهم ، كذلك كلف الوزير ، بمتابعة موقف توصيل المرافق ، إلى الأراضي المطروحة إلى المواطنين ، بنظام « القرعة العلنية » ، وفي حال حدوث أي تأخير ، يكون رئيس الجهاز نفسه على علم بسببه ، وإذا ما حدث أي عائق أو مشكلة ، يتولى حلها .

وبشأن الإشغالات والباعة الجائلين ، شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال الاجتماع ، على أن إزالة الإشغالات والباعة الجائلين ، في المدن الجديدة ، هي مسؤولية رئيس الجهاز ، ونوابه ، ومعاونيه ، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود أي مظهر من المظاهر العشوائية ، في المدن الجديدة ، وكلف كذلك رؤساء المدن ، بالمتابعة اليومية لملف إزالة الإشغالات والباعة الجائلين ، مطالبًا رؤساء المدن الجديدة ، بالاستعداد الكامل لمواجهة الطوارئ والأزمات ، خصوصًا المناخية ، بخطط طوارئ محددة .

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى ضرورة التأكد من كفاءة العمل ، في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومراجعة هذه المنظومة وتطويرها بصورة مستمرة ، والاهتمام بمراكز خدمة المواطنين ، والتواصل مع الأهالي ، وحل مشكلاتهم المختلفة ، كذلك لفت إلى أن هناك تقييم مستمر لأداء كل رؤساء أجهزة المدن الجديدة ، ونوابهم ، ومعاونيهم ، ومدى قدرة كل منهم ، على تنفيذ المهام الموكلة إليهم .

عدد من رؤساء أجهزة المدن ، قال في تصريحات صحفية ، إن الاجتماع مع الوزير ، اشتمل على رسائل عديدة ، أبرزها سرعة إنجاز هذه المشروعات الجارية ، والالتزام بالجدول الزمني لها ، وعدم التهاون مع أي تقصير .

رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة ، المهندس أمين غنيم ، قال إنَّ الوزير ، ركز في كلمته على جميع المدن ، ولم يقتصر كلامه على مدينة بعينها ، مؤكدا سرعة الانتهاء من مشروعات « اللاند سكيب » ، والطرق والبنية التحتية في المدن .

المهندس أمين غنيم ، أشار كذلك إلى أن رفع كفاءة الطرق ،، أخذت حيزا كبيرا من التكليفات ، التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال الاجتماع مع رؤساء الأجهزة في المدن الجديدة ، مشيرا إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أكد على ضرورة الانتهاء من رفع كفاءة الأحياء القديمة ، وكذلك رفع كفاءة الطرق بها .

وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة ، إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، شدد على ضرورة أن يتم تقسيم الخطة لمناطق ، بحيث يحدد كل رئيس جهاز منطقة بعينها ، ويضع لها جدول زمني ، ويتم الانتهاء منها بشكل كامل ، وتلاشي أي أخطاء ، فالأسلوب الذي كان يتبع من فتح أعمال في مناطق عدة ، دون الانتهاء منها بشكل سريع ، له مخاطر عديدة .

وأكد وزير الإسكان ، خلال اجتماعه برؤساء الأجهزة في المدن الجديدة ، أن يكون داخل كل جهاز مدينة ، مركزًا لخدمة المواطنين هناك ، بحيث يتلقى بسرعة شكاوى الأهالي ، وحلها في أسرع وقت ممكن .

بدوره ، قال رئيس جهاز مدينة « الشروق » ، المهندس شريف مجدي ، إنَّ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، طلب من رؤساء أجهزة المدن ، خلال الاجتماع ، سرعة الانتهاء من خطة التطوير داخل كل جهاز مدينة ، وكذلك الاهتمام بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي ، وكذلك وضع خطة طوارئ ، لإنهاء أي أزمة تواجهها أي مدينة جديدة .

وأشار المهندس شريف مجدي ، إلى أن وزير الإسكان ، طلب كذلك سرعة الانتهاء من مشروع « سكن مصر » ، في مدينة الشروق ، مع الاهتمام بمشروعات « اللاند سكيب » داخل المدينة .

من جانبه ، أكد رئيس جهاز مدينة العبور ، المهندس أحمد عمران ، أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خصص جزءًا من اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن ؛ من أجل التعرف على نسب تنفيذ المشروعات الجارية في مدينة العبور ، وخطة الجهاز ، لافتًا إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أكد سرعة الانتهاء من الطريق الرئيسي في المدينة ، وخط 10 ، وسرعة تنفيذ المشروعات قبل 30 يونيو المقبل .

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتور مصطفى مدبولي ، شدد على ضرورة سرعة الانتهاء ، من تشطيب الوحدات السكنية ، في مشروع الإسكان الاجتماعي ، وتركيب عدادات كهرباء ومياه في كل وحدة ، وترفيق المشروع ، كذلك طالب رؤساء أجهزة المدن الجديدة ، بسرعة مراجعة منظومة النظافة داخل المدن ، لافتا إلى أن الهيئة ، مستعدة لتوفير أي إمكانيات أو معدات تحتاجها أي مدينة .