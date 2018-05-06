اجتماع عاصف في وزارة الإسكان.. “عاصفة عمل بالمدن الجديدة”

Advertisements

اجتماع على صفيح ساخن ، عقده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتور مصطفى مدبولي ، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة ، شهد تهديدات بالنقل والإقالة ، وتشديد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للمشروعات قيد التنفيذ ، وتكليفات جديدة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة ، إضافة إلى الاهتمام بالبنى التحتية ، ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي .

كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في بداية الاجتماع ، جاءت مقتضبة ، واشتملت على رسائل متعددة للجميع ، إذ شدد على ضرورة أن الفترة المقبلة ، تشهد تكليفات كبيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بشأن تنمية هذه المدن وتطويرها .

Advertisements

يأتي هذا الاجتماع ، بعد فشل أجهزة بعض المدن الجديدة ، وبينها التجمع الخامس ، ومناطق في القاهرة الجديدة ، في احتواء أزمة الأمطار ، التي أغرقت العديد من الشوارع ، وخلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين في هذه المدن ، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى الأسف للمواطنين ، ووعدهم بعدم تكرار الأمر مرة أخرى ، والاستعداد الجيد لمثل هذه الأمور .

الدكتور مصطفى مدبولي ، أكد خلال الاجتماع ، أن الوزارة صدرت لها تكليفات من رئاسة الجمهورية ، خلال الفترة المقبلة ؛ لإنجاز أضعاف ما أنجزته الوزارة ، خلال السنوات الأربع الفائتة ، قائلا : « فيه شغل نار مطلوب ، واللي مش هيقدر يقول » .

الوزير النشط في حكومة المهندس شريف إسماعيل ، أصدر تكليفاته إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة ، بضرورة إعداد تقارير خلال أسبوع ، تشمل المشروعات المقرر الانتهاء منها خلال سنة ، شريطة إعطاء الأولوية لمشروعات الطرق ، والمحاور التنموية في كل مدينة على حدة ، وكذلك البنية الأساسية ، وتطوير مداخل هذه المدن ، والتنسيق في المواقع ، مشددا : « هذه مسؤوليتكم ، وليست مسؤولية أحد آخر » .

وخلال الاجتماع ، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ضرورة متابعة جميع البرامج الزمنية ، من أجل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ، ومشروعات « سكن مصر » ، و « دار مصر » ، في كل مدينة ، وكذلك ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ والتشطيبات .

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي ، على ضرورة العمل على سرعة تشغيل الخدمات ، من أجل أن يستفيد بها السكان ، لدى حصولهم على وحداتهم ، كذلك كلف الوزير ، بمتابعة موقف توصيل المرافق ، إلى الأراضي المطروحة إلى المواطنين ، بنظام « القرعة العلنية » ، وفي حال حدوث أي تأخير ، يكون رئيس الجهاز نفسه على علم بسببه ، وإذا ما حدث أي عائق أو مشكلة ، يتولى حلها .

وبشأن الإشغالات والباعة الجائلين ، شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال الاجتماع ، على أن إزالة الإشغالات والباعة الجائلين ، في المدن الجديدة ، هي مسؤولية رئيس الجهاز ، ونوابه ، ومعاونيه ، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود أي مظهر من المظاهر العشوائية ، في المدن الجديدة ، وكلف كذلك رؤساء المدن ، بالمتابعة اليومية لملف إزالة الإشغالات والباعة الجائلين ، مطالبًا رؤساء المدن الجديدة ، بالاستعداد الكامل لمواجهة الطوارئ والأزمات ، خصوصًا المناخية ، بخطط طوارئ محددة .

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى ضرورة التأكد من كفاءة العمل ، في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومراجعة هذه المنظومة وتطويرها بصورة مستمرة ، والاهتمام بمراكز خدمة المواطنين ، والتواصل مع الأهالي ، وحل مشكلاتهم المختلفة ، كذلك لفت إلى أن هناك تقييم مستمر لأداء كل رؤساء أجهزة المدن الجديدة ، ونوابهم ، ومعاونيهم ، ومدى قدرة كل منهم ، على تنفيذ المهام الموكلة إليهم .

عدد من رؤساء أجهزة المدن ، قال في تصريحات صحفية ، إن الاجتماع مع الوزير ، اشتمل على رسائل عديدة ، أبرزها سرعة إنجاز هذه المشروعات الجارية ، والالتزام بالجدول الزمني لها ، وعدم التهاون مع أي تقصير .

رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة ، المهندس أمين غنيم ، قال إنَّ الوزير ، ركز في كلمته على جميع المدن ، ولم يقتصر كلامه على مدينة بعينها ، مؤكدا سرعة الانتهاء من مشروعات « اللاند سكيب » ، والطرق والبنية التحتية في المدن .

المهندس أمين غنيم ، أشار كذلك إلى أن رفع كفاءة الطرق ،، أخذت حيزا كبيرا من التكليفات ، التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال الاجتماع مع رؤساء الأجهزة في المدن الجديدة ، مشيرا إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أكد على ضرورة الانتهاء من رفع كفاءة الأحياء القديمة ، وكذلك رفع كفاءة الطرق بها .

وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة ، إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، شدد على ضرورة أن يتم تقسيم الخطة لمناطق ، بحيث يحدد كل رئيس جهاز منطقة بعينها ، ويضع لها جدول زمني ، ويتم الانتهاء منها بشكل كامل ، وتلاشي أي أخطاء ، فالأسلوب الذي كان يتبع من فتح أعمال في مناطق عدة ، دون الانتهاء منها بشكل سريع ، له مخاطر عديدة .

وأكد وزير الإسكان ، خلال اجتماعه برؤساء الأجهزة في المدن الجديدة ، أن يكون داخل كل جهاز مدينة ، مركزًا لخدمة المواطنين هناك ، بحيث يتلقى بسرعة شكاوى الأهالي ، وحلها في أسرع وقت ممكن .

بدوره ، قال رئيس جهاز مدينة « الشروق » ، المهندس شريف مجدي ، إنَّ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، طلب من رؤساء أجهزة المدن ، خلال الاجتماع ، سرعة الانتهاء من خطة التطوير داخل كل جهاز مدينة ، وكذلك الاهتمام بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي ، وكذلك وضع خطة طوارئ ، لإنهاء أي أزمة تواجهها أي مدينة جديدة .

وأشار المهندس شريف مجدي ، إلى أن وزير الإسكان ، طلب كذلك سرعة الانتهاء من مشروع « سكن مصر » ، في مدينة الشروق ، مع الاهتمام بمشروعات « اللاند سكيب » داخل المدينة .

من جانبه ، أكد رئيس جهاز مدينة العبور ، المهندس أحمد عمران ، أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خصص جزءًا من اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن ؛ من أجل التعرف على نسب تنفيذ المشروعات الجارية في مدينة العبور ، وخطة الجهاز ، لافتًا إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أكد سرعة الانتهاء من الطريق الرئيسي في المدينة ، وخط 10 ، وسرعة تنفيذ المشروعات قبل 30 يونيو المقبل .

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتور مصطفى مدبولي ، شدد على ضرورة سرعة الانتهاء ، من تشطيب الوحدات السكنية ، في مشروع الإسكان الاجتماعي ، وتركيب عدادات كهرباء ومياه في كل وحدة ، وترفيق المشروع ، كذلك طالب رؤساء أجهزة المدن الجديدة ، بسرعة مراجعة منظومة النظافة داخل المدن ، لافتا إلى أن الهيئة ، مستعدة لتوفير أي إمكانيات أو معدات تحتاجها أي مدينة .