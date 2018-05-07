خبير: البورصة تتراجع بسبب قرب خفض دعم الطاقة

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صرح خبير أسواق المال “ريمون نبيل”، أن اقتراب المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” خلال الفترة الحالية من مستوى 18400 نقطة يعتبر أمر طبيعي للغاية.

حيث ارتفاع المؤشر الرئيسي خلال جلسات التعامل الفترة الأخيرة متجها من 15000 إلى 18400 نقطة، وكان هذا الارتفاع بقيادة سهم السويدي للكابلات والبنك التجاري الدولي وكذلك قطاع العقارات الذي نجح مؤخرا في تصدر المشهد بشكل ملحوظ.

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وأكد أن تلك الأسهم في إقتربت من القمم التاريخية في ظل تلك الارتفاعات، وكذلك هناك أسهم أخرى في نجحت خلال تعاملات 2018 في الارتفاع بصورة ملحوظة، لذا كان من الطبيعي أن يدخل المؤشر بعد ذلك في حركة هبوطية تصحيحية.

كما توقع نبيل أن تشهد جلسات الأسبوع الجاري إقتراب المؤشر الرئيسي خلال التعاملات من مستوى 17500 نقطة، هذا بجانب ظهور البوادر الشرائية على الأسهم التي من الممكن أن تتسبب في صعود المؤشر، وإن كان هذا الارتفاع يأتي كإرتداد تصحيحي للتراجع الأخير في مستوى المؤشر.

وأكمل التصريحات، أن خبر رفض أو إلغاء صفقة جلوبال تليكوم قد تسبب في تأثير سلبي على الأسهم، مما أدى إلى انهيارها بنسبة كبيرة جاوزت ال25%، وكان هذا هلال فترة قصيرة جدا.

حيث كَثر خلال تلك الفترة الحديث عن تضخم المستويات السعرية للأسهم في سوق المال، مما تسبب في إثارة قلق المستثمرين، هذا بجانب قرار خفض الدعم على الطاقة والذي من المنتظر أن تتخذه الحكومة قريبًا، مما يدفع المركزي إلى تأجيل قرار خفض الفائدة من جديد، هذا في ظل ارتفاع معدلات التضخم المحتمل.

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