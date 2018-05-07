اليوم .. المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.7 مليار جنيه

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أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين عن قيامه بطرح سندات خزانة بقيمة 2.7 مليار جنيه، حيث يقوم بإجراءات الطرح تلك بالنيابة عن وزارة المالية، وأضاف المركزي أن الطرح الأول لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، أما الطرح الثاني لأجل 10 سنوات سيكون بقيمة 1.250 مليار جنيه.

وأشار المركزي خلال التقارير الصادرة عنه إلى قيمة العجز المتوقعة هذا العام في الموازنة، مضيفا أنها ستصل إلى 370 مليار جنيه، ويقوم المركزي بالعمل على التخلص من قيمة العجز تلك من خلال إجراءات الطرح التي يقوم بها لأدوات الدين الحكومية وسندات الخزانة، ويقوم المركزي بتلك الإجراءات بالنيابة عن وزارة المالية.

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