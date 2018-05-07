لم تختلف مقدمات حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟

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الكثير من الحاجزين في مشروع شقق الإسكان الاجتماعي يتساءلوا عن السبب وراء اختلاف قيمة المقدمات التي يدفعها الحاجزين من بنك إلى آخر.

ونقدم لكم من خلال موقعنا، موقع مصر 365 السبب وراء اختلاف قيمة المقدمات وهو كالتالي:

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قيمة الدخل الشهري: حيث تتحكم تلك القيمة في تحديد مقدار الفائدة “مابين 5 و7%” التي يضعها البنك، وكذلك تتحكم في قيمة المقدمات والأقساط التي يتم تحديدها.

الحد الأقصى لدخل المتقدم للحج “الأعزب 2500 جنيه والمتزوج 3500 جنيه” شهريا، خاص بالإعلانات السابقة للمشروع من الأول وحتى الثامن.

الحد الأقصى لدخل المتقدم للحجز “الأعزب 3500 جنيه والمتزوج 4750 جنيه” بعد تعديلات المركزي، خاص بالإعلان التاسع فقط.

المواطن الذي يتوافر لديه شروط تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي، يحصل من صندوق التمويل العقاري على دعم بقيمة 25 ألف جنيه كحد أقصى، هذا في حالة كان مجموع الدخل الشهري له لا يتعدى مبلغ 27 ألف جنيه، أو في حالة الأسرة 36 ألف جنيه.

السن وقيمة القرض الذي سيقدمه البنك، فترفع قيمة المقدمات في حالة الأكبر سنا والعكس في الأصغر سنًا.

وفقا لدخل المواطن والمعايير الائتمانية والتي يتم تحديدها بواسطة جهة التمويل “شركات التمويل العقاري أو البنوك”، فإنه يتم تحديد قيمة التمويل والذي سيكون 90% كحد أقصى، وعادة تكون القيمة ما بين 50% وحتى 70%.

قيمة الوحدة السكنية، في الإعلان الثامن قيمة الوحدة 154 ألف جنيه، وفي الإعلان التاسع قيمة الوحدة 184 ألف جنيه، حيث ترتفع قيمة الشقة من شخص إلى آخر بناء على قيمة القرض وسنوات التمويل والتي تغير من قيمة الفائدة.

وخلال التصريحات التي قامت بها رئيس صندوق التمويل العقاري، الدكتورة “مي عبد الحميد”، أن كل جهة تمويل تقوم بتحديد حساب تكلفة التمويل وفقا لشروطها، مضيفة أن الحد الأقصى لقيمة المقدم الذي يسمح به 50% من قيمة الوحدة، بينما الحد الأدنى لا يقل عن 15%.

ويتم جميع إجمالي الدعم للطرفين في حالة وجود شريك متضامن “زوجة أو زوج”.

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