المركزي: متبقي عام ونصف على انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي

منذ 57 دقيقة أخبار الاقتصاد
المركزي: متبقي عام ونصف على انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي
طارق عامر

أعلن محافظ البنك المركزي “طاق عامر” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها عن الفترة المتبقية للانتهاء من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المتبقي عام ونصف فقط، وذلك للانتهاء من البرنامج الذي بدأته الحكومة المصرية نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي.

وخلال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، والذي حضره محافظ البنك المركزي، فقد أكد على أن جميع إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي خاضعة تمامًا لمراجعة القيادة السياسية.

كما تمتلك القيادات الإدراك الكافي الذي يؤكد على أن الإجراءات تسير في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح.

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