بنك إسرائيل يعلن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات تاريخية

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تابع موقع مصر 365 إعلان بنك إسرائيل في بيان صادر عنه اليوم عن انخفاض الاحتياطي النقدي في الدولة الإسرائيلية إلى مستويات كبيرة وتعد تاريخية، وكان ذلك بسبب هبوط قيمة الاحتياطي النقدي على مدار ثلاثة أشهر على التوالي.

وقد أوضح البيان أنه احتياطي النقدي الأجنبي التابع لبنك إسرائيل قد واصل في انخفاضه منذ ثلاثة أشهر مضت إلى مستويات تعد تاريخية خلال العام الجاري 2018، وقد أضاف التقرير أن احتياطي النقد العالمي قد هبط بنسبة 0,7% خلال شهر أبريل السابق ليقف عند مستوى 115,35 مليار دولار.

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وقد سجل احتياطي النقدي الأجنبي في بنك إسرائيل خلال شهر مارس السابق لعام 2018 حوالي 116,2 مليار دولار بحسب البيانات التي قد تم نشرها من قبل وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، ويسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي نسبة 32,9% من الناتج الإجمالي المحلي في الدولة الإسرائيلية.

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