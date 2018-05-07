وزير الطاقة القبرصي يعلن عن توصله لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع مصر لنقل الغاز

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير الطاقة في الدولة القبرصية جورج لاكوتريبيس على العلاقات التاريخية بين كل من جمهورية مصر العربية والدولة القبرصية، وأكد على أن العلاقات الدولية التي تربط الدولتين مازالت قوية خلال الفترة الأخيرة بسبب توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية بين البلدين.

وقد أضاف جورج لاكوتريبيس قائلاً “إننا نجري خلال الوقت الراهن مفاوضات مع المسؤولين في جمهورية مصر العربية من أجل العمل على الانتهاء من توقيع الاتفاق الحكومي من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي للدولة المصرية”.

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وأضاف “نحن في مرحلة متقدمة من تلك المفاوضات مع الشركاء المصريين في حقل أفروديت”، وجاءت تصريحات وزير الطاقة القبرصي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه مع نظيره المصري عقب عقد مفاوضات مشتركة بين الطرفين.

وقد حضر فعاليات المفاوضات السفير القبرصي بالقاهرة، وزير البترول المصرية المهندس محمد سعفان، ووكيل وزارة البترول للاستكشاف المهندس أشرف فرج، ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس المهندس أسامة البقلى، ورئيس المكتب الفني لوزارة البترول المصرية أسامة مبارز.

وقد أكد الوزير القبرصي على أنه قد توصل إلى اتفاق مع وزير البترول المصري على العمل على تكثيف العمل بين الطرفين من أجل العمل على الانتهاء من تلك الاتفاقيات الاقتصادية في أقرب وقت ممكن.

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