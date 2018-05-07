رئيس جمعية رجال الأعمال: لا تنمية حقيقية بدون مشاركة القطاع الخاص

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حسين صبور حول أهمية مشاركة القطاع الخاص مع قطاع رجال الأعمال المصري من أجل إحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع المصري خلال الفترة الراهنة.

وقد أعلن حسين صبور قائلاً “إن الدولة المصرية يجب أن تقتنع بأنه دون القطاع الخاص ورجال الأعمال لا يمكن أن تحدث تنمية”، وقد جاءت تلك التصريحات أثناء مشاركة رئيس جمعية رجال الأعمال في مؤتمر المسؤولية المجتمعية المنعقد في محافظة القاهرة تحت عنوان “تكامل الأطراف المعنية بالتنمية في مصر”.

Advertisements

وأكد قائلاً “إن هناك بعض من المسؤولين في القطاع الحكومي غير مقتنعين بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة”، وأضاف “إن المسؤولية المجتمعية من قبل رجال الأعمال تتطلب أن يكونوا شرفاء، مسؤولين عن العمال والموظفين العاملين معهم قبل الحديث عن مساندة مجتمعية”.

أقرا المزيد خبير: البورصة تتراجع بسبب قرب خفض دعم الطاقة