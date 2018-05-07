البترول تعلن عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5,7 مليار قدم مكعب يومياً

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على إن إنتاج جمهورية مصر العربية من الغاز الطبيعي يتراوح خلال الفترة الحالية ما بين 5,7 مليار قدم مكعب إلى 5,750 مليار قدم مكعب خلال اليوم الواحد من الغاز.

وجاء تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية بعد الزيارة التي قد قام بها خلال الفترة الأخيرة إلى حقل ظهر القائم في منطقة البحر الأبيض المتوسط والذي وصل إلى تسعمائة مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.

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وقد أشار طارق الملا خلال تصريحات صحفية له اليوم في مؤتمر صحفي قد تم عقده مع وزير الطاقة القبرصي حول إجمالي إنتاج الدولة المصرية من الغاز الطبيعي والذي سوف يزيد خلال الفترة القليلة القادمة بعد وصول إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي إلى 1,2 مليار قدم مكعب من الغاز مع بداية شهر رمضان الكريم.

ويجدر هنا الإشارة أن المهندس طارق الملا قد أعلن عن بدء الإنتاج التجريبي خلال فترة مبكرة لحقل ظهر للغاز الطبيعي القائم في البحر الأبيض المتوسط خلال منتصف شهر ديسمبر السابق لعام 2017 بطاقة إنتاجية تصل إلى ثلاثمائة وخمسين مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، قبل أن يتم بالفعل افتتاح المرحلة بشكل رسمي بوجود رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال شهر يناير السابق لعام 2018.

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