شيرين الصّباغ توضح استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لعام 2030

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها رئيس مجلس السياسات بوزارة التجارة والصناعة شيرين الصباغ حول استراتيجية الوزارة التي أعلنت أنها تتوافق مع استراتيجية جمهورية مصر العربية 2030.

وقد أوضحت من خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المسؤولية المجتمعية اليوم أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة قد اعتمد على ربط التنمية الصناعية مع العمل على تعزيز التجارة الخارجية حيث أنه لا يمكن أن يتم التصنيع بمنأى عن متابعة الطلب العالمي.

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وأضافت أن رؤية جمهورية مصر العربية 2030 هو أن تصبح الدولة المصرية من أكبر الدول ذات الاقتصاد المتوسط المتجهة إلى الارتفاع، على أن يتم مشاركة الاستثمارات الصناعية بنسبة واحد وعشرين في المئة من الناتج، وأضافت أن هذا يتطلب ضخ استثمارات صناعية بحوالي مائة وخمسين مليار جنيه مصري.

وأضافت شيرين الصباغ أن تحرير سعر الصرف قد ساهم في العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، وأوضحت أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تعتمد على خمسة محاور رئيسية هي التنمية الصناعية وكذلك العمل على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب العمل على تعزيز التجارة الخارجية والاهتمام كذلك بالعنصر البشري عن طريق تدريب العمالة الفنية والعمل على تطوير النظام المؤسسة والحوكمة.

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