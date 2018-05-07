تعرف على خطة الدولة لزيادة أجور المعلمين

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أكد الدكتور “طارق شوقي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع خطة لمضاعفة أجر المعلم المصري، تكلف الدولة حوالي 17 مليار جنيه في العام الواحد، قائلاً:” الناس دي عايشة 1500، 2000 جنيه في الشهر”.

كما أضاف “شوقي” خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب على الحكومة المصرية أن تخصص موازنة خاصة بتدريب المعلمين ، مؤكداً على وجود 2.8 طفل بمرحلة رياض الأطفال يحتاجون إلى عدد كبير من المعلمين.

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كما أشار “شوقي” أن الزيادة التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، لتنفيذ خطة بناء النظام التعليمي الجديد، سوف تبدأ في بداية العام الدراسي القادم سبتمبر 2019، مشيراً خلال حديثه أنه لن ينجح أي شخص بدون المعلم.

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