الصادرات المصرية غير البترولية من المتوقع أن ترتفع إلى 40 مليار دولار قريبًا

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ذكر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين “محمد حسن عبد النبي” خلال مجموعة من التصريحات، أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية من المتوقع أن يرتفع مع نهاية 2018 متجاوزا قيمة ال40 مليار دولار، وأضاف أن هذا الارتفاع المتوقع بسبب القرارات الحكومية التي بدأ اتخاذها منذ العام الماضي.

حيث أدت تلك القرارات إلى رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وذلك في كافة المحافل الدولية، هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على قيمة الصادرات وكذلك التراجع الملحوظ في قيمة الواردات، هذا بالمقارنة بتلك القيم سابقا.

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الجدير بالذكر أن هذه التوقعات جاءت على هامش الاجتماع الذي قامت به جمعية رجال الأعمال مؤخرا، حيث أوضح خلال التصريحات مدى حاجة المنتج المصري إلى الفرصة التي يمكن من خلالها اثبات كفادته وجودته بالمقارنة بالمنتجات الدولية الأخرى، مؤكدا على قدرة المنتج المصري على اثبات ذلك.

هذا وذكر كذلك قيمة الصادرات المصرية غير البترولية، خلال 2017 والتي سجلت ارتفاع بقيمة 12% خلال الفترة ما بين يناير وحتى ديسمبر، عند مقارنتها بقيمة الصادرات خلال نفس الفترة من عام 2016، وسجلت الصادرات خلال 2017 20.502 مليار دولار.

هذا وأشار أيضا إلى الزيادة التي حققتها قيمة الصادرات المصرية من المنتجات غير البترولية، خلال فترة الربع الأول من 2018، حيث وصلت قيمة الصادرات خلال تلك الفترة إلى 6.023 مليار دولار محققة ارتفاع بقيمة 11.8%، هذا بالمقارنة بالقيمة التي حققتها لصادرات خلال العام الماضي، والتي سجلت وقتها 5.387 مليار دولار.

وبالتالي تكون قيمة الزيادة التي سجلتها الصادرات ما بين العامين تقدر بنحو 636 مليون دولار، وأشار في نهاية التصريحات إلى أن هذه الزيادة تدل على قدرة الصناعة على تحقيق الكثير خلال الفترة القادمة.

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