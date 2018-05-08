الدولار يسجل ارتفاع لأعلى مستوى في 2018

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شهدت تعاملات الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء ارتفاع ملحوظ في قيمته أمام العملات المنافسة له، ووصل الدولار بتلك الارتفاعات إلى أعلى مستوى له منذ بداية 2018، وعلى الرغم من المخاوف التي تكونت لدى التجار من اعتبار وتيرة صعود الدولار خلال التعاملات أعلى من اللازم.

إلا أنه مع انهيار اليورو وتراجع قيمته خلال التعاملات، لجأ الكثير من التجار لشراء العملة الأمريكية “الدولار”، هذا ومع تبدد توقعات الخبراء باتجاه البنوك المركزي الأخرى في نفس طريق المركزي الأمريكي فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد أظهر الدولار الأمريكي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ارتفاع بقيمة 4.5%، وذلك خلال التعاملات أمام العملات الأخرى.

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هذا وأظهر الدولار خلال تعاملات اليوم ارتفاع إضافي خلال التعاملات، هذا وأظهر ارتفاع ملحوظ أمام سلة العملات الأخرى وصولا إلى 93.08 بارتفاع 0.4%، هذا كما استمرت الأسواق خلال الأشهر الأخيرة في تصفية مدينة تراهن على تراجع الدولار، الأمر الذي ساعد الدولار الأمريكي على تحقيق المزيد من الارتفاع خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

هذا ونجح الدولار اليوم خلال التعاملات أمام الدولار الاسترالي واليورو في تحقيق بعض من أكبر مكاسبه، حيث أظهر الدولار الاسترالي واليورو انخفاض بقيمة 0.8 و 0.4 على التوالي.

بينما أظهر الين الياباني تماسكه خلال التعاملات اليوم على الرغم من الارتفاعات الأخيرة التي أظهرها الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، الأمر الذي يؤكد أن حالة الحذر لا تزال مستمرة خلال تعاملات السوق.

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