وزير النقل: الحكومة توافق على قرض من النمسا بقيمة 8 مليون يورو لهذا السبب

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير النقل والمواصلات المصري الدكتور هشام عرفات عن موافقة مجلس الوزراء المصرية على قرض بقيمة ثمانية مليون يورو من أجل إعادة تأهيل شبكات خطوط السكك الحديد، وقد أوضح أن ذلك القرض سوف يتم استغلاله في العمل على تطوير القضبان القديمة حتى تتحمل عملية تحمل الأوزان ونقل البضائع.

وقد جاء تصريحات الوزير خلال مشاركته في مؤتمر صحفي، وأشار أن أولويات الحكومة المصرية تهدف إلى إعادة تأهيل السكك الحديدية والتي تعد من أهم المشروعات والعمل على استحداث نظام جديدة للإشارات، على أن يتم الانتهاء من تلك المشروعات في القريب العاجل ليتم رفع معدلات الأمان في شبكات السكك الحديدية.

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وأوضح أن طريق إسكندرية سوف ينتهي خلال شهر مارس القادم لعام 2019 مما سوف يساهم للعمل على رفع معدلات الأمان، وأضاف هشام عرفات أن القرض بفائدة تصل إلى واحدة في المئة وفترة سماح تصل إلى قرابة ستة سنوات وفترة السداد تصل إلى خمسة عشر عاماُ، وسوف يتم استلامه من دولة النمسا خلال ستة أشهر.

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