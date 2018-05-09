تعرف على شروط ومواعيد سحب كراسات المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي عن طرح أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع الإسكان “سكن مصر” في ثمان مدن جديدة وهى مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العبور، ومدينة بدر، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة غرب قنا.

وقد أشار الوزير أن طرح الوحدات السكنية في المدن الجديدة سوف يتم عن طريق القرعة العلنية على أن يتم التسليم خلال ثمانية عشر شهراً، وأضاف “كراسات الشروط والمواصفات سوف تكون متاحة في مقر أجهزة المدن المطروح بها الوحدات السكنية ابتداءً من يوم الأحد الموافق الثالث من شهر يونيو القادم لعام 2018 خلال أوقات العمل الرسمية”.

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وقد أعلن الوزير في تصريحات صحفية له اليوم قائلاً “سوف يبدأ الحجز اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو القادم لعام 2017 وحتى يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر أغسطس القادم لعام 2018 تبعاً للإجراءات الواردة تفصيلاً بكراسة الشروط”.

وقد أشار أن الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها سوف تقدر مساحتها بحوالي مائة وخمسة عشر متر مربع بمستوى تشطيب ممتاز، إلى جانب مواقع الوحدات السكنية سوف يكون متاح من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الوزير على أن مشروع سكن مصر الجديد سوف يتم إحاطته بسياج شجري إلى جانب العمل على توفير أعمال تنسيق موقع متميزة والعمل على توفير خدمات تجارية وحدائق خاصة للوحدات السكنية في الأدوار الأرضية.

وقد أعلن نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي فيما يتعلق بالشروط المالية أنه سوف يتم سداد قيمة عشرة في المئة من مقدم حجز الوحدة السكنية عن طريق نظام التحويل البنكي أو عن طريق شيكات معتمدة “مصرفية أو مقبولة الدفع” أو عن طريق النقد.

وأضاف أنه في حال الحصول على الوحدة السكنية سوف يكون هناك استكمال في قيمة السداد بقيمة عشرين في المئة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية بالإضافة إلى قيمة واحد في المئة مصروفات إدارية وقيمة 0,5% لحساب مجلس الأمناء في مدة زمنية تصل إلى شهرين فقط من تاريخ إجراء القرعة.

وأوضح أنه في حال قيام الحاصل على الوحدة السكنية على سداد باقي سعر الوحدة السكنية بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة سوف يكون هناك خصم بقيمة سبعة في المئة من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، وأوضح أن سداد باقى قيمة الوحدة يكون على النظام التالي ذكره ستة دفعات ربع سنوية تستحق الدفعة الأولى منها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ القرعة، وبواقع عشرة آلاف جنيه كقسط وسداد نسبة عشرة في المئة من ثمن الوحدة كدفعة تعاقد واستلام.

وأضاف أن هناك طرق بديلة وهي كالتالي النظام الأول عن طريق سداد أقساط ربع سنوية متساوية لمدة خمس سنوات بحيث يستحق القسط الأول بعد مرور ثلاثة أشهر من الموعد المحدد بإخطار العميل للإستلام، والنظام الثاني عن طريق التمويل العقاري عن طريق سداد أقساط ربع سنوية متساوية بدون أي فوائد يستحق القسط الأول منها بعد مرور ثلاثة أشهر فقط.

وأضاف معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس وليد عباس أنه هناك شروط يجب توافرها في المستفيد من مشروع سكن مصر وهو أن يكون شخصاً طبيعياً مواطن مصري الجنسية، وليس شخص معنوي مثل مؤسسة أو شركة وإلا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً من تاريخ بدء الحجز ولا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية وإلا يكون قد سبق لهم الحصول على تخصيص أرض أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو مشروع دار مصر أو سكن مصر.

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