فوربس تعلن عن قائمة أقوى قادة الأعمال الهنود في المنطقة العربية خلال عام 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان صحيفة فوربس الشرق الأوسط في نسختها السادسة عن القائمة السنوية الخاصة بـ” أقوى قادة الأعمال الهنود في العالم العربي للعام 2018″ من خلال احتفالية قد تم إقامتها لتكريم قادة الأعمال وكذلك القادة التنفيذيين من الهنود والذي استطاعوا أن يحققوا نجاح كبير في عدد من المجالات الاقتصادية.

وقد حضر فعاليات الحفل السفير الهندي بدولة الإمارات نافيديب سينغ سوري، ونخبة من أهم رؤساء الشركات العامة والخاصة، وقد أشاد السفير الهندي بدبي بإسهامات الجالية الهندية في جميع دول العالم حيث أعلن قائلاً “يشغل العديد من القادة الهنود مناصب رئيسية هامة في الإمارات والمنطقة، ونحن محظوظون بأن يمثل هؤلاء القادة بلدهم في الإمارات ويعملون على سد الفجوة بين البلدين”.

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وقد أضاف السفير الهندي” لم تبرز نجاحات قادة الأعمال الهنود في العالم العربي فقط، بل في الهند أيضا إذ ساهموا في عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية، والتجزئة، والضيافة، الأمر الذي ساعد على خلق فرص عمل وبنية تحتية أفضل في الهند”.

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