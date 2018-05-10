بعد انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي .. أسهم الطاقة تدعم بورصة وول ستريت

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ساعد الدعم الذي حققته مكاسب أسهم شركات الطاقة في بورصة وول ستريت على ارتفاع البورصة خلال تعاملات اليوم، وجاء هذا بفعل الارتفاعات التي طرأت على أسعار النفط، وذلك نتيجة القرار الذي أعلنه ترامب بخصوص انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران.

بحيث أظهرت نهاية تعاملات اليوم في بورصة وول ستريت ارتفاع المؤشر “جونز الصناعي” والذي حقق ارتفاع بقيمة 0.75 ما يعادل 182.33 نقطة، ليستقر بعد هذا الارتفاع عند مستوى 24542.54 نقطة.

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في حين أن المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” والذي يعتبر الأوسع نطاقًا، قد أظهر في نهاية تعاملات اليوم ارتفاع بقيمة 0.97 %، ما يعادل 25.87 نقطة، حتى استقر بعد الارتفاعات عند مستوى 2697.79 نقطة.

هذا وقد ارتفع أيضا في نهاية تعاملات اليوم المؤشر “ناسداك المجمع” بقيمة 1.00 %، ما يعادل 73.00 نقطة، حتى استقر بعد الارتفاعات عند مستوى 7339.91 نقطة.

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