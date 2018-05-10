خبير يوضح طرق دعم العملة المحلية

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أشار أستاذ التخطيط والتنمية والخبير الاقتصادي “صلاح هاشم” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن القرض الذي قدمته مؤسسة التمويل الدولية والتي هي عضو بمجموعة البنك الدولي قرض بقيمة 15 مليون دولار، أغلبه بالعملة المحلية، يعتبر بمثابة إعتراف بتعافي الجنيه المصري.

حيث يعتبر هذا القرض الذي تم تقديمه بالعملة المحلية بمثابة تأكيد على أن الجنيه واحد من العملات المعترف بها دوليا، هذا بجانب أن هذه الخطوة بمثابة دليل تأكيد على خروج الجنيه من الأزمة التي عانى منها مؤخرا، فهي شهادة ثقة على ذلك.

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هذا وأكمل خلال التصريحات، أنه يمكن خلق نماذج للقروض متعددة العملات من خلال الحصول على قروض بالعملة المحلية، وذلك على مدار السنوات القادمة، هذا بجانب دعم الجنيه من خلال تشجيع الإقتراض به، بحيث يمكن التوسع في الأمر بالتدريج، وذلك من خلال استهداف تقوية الإنتاج المحلي.

هذا وأشار أيضا إلى الطفرة التي حققها الانتاج المحلي خلال الفترة الحالية، مؤكدا تنامي الصادرات المصرية على مدار العامين الماضيين، وأكد أن هذا جاء بسبب الإلتزام الكامل بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في نوفمبر 2016.

كما أنه يمكن إعطاء الجنيه المزيد من القيمة الاقتصادية من خلال فتح الباب أمام المؤسسات الدولية الأخرى للتعامل بالجنيه المصري، ويكون هذا من خلال حصول مصر على القرض بالجنيه.

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