تراجع حاد في البورصة.. لهذا السبب خسر سوق المال 13.6 مليار جنيه

Advertisements

تراجعت الأسهم في البورصة المصرية ، في ختام تعاملات الأسبوع ، بشكل حاد ، بسبب عمليات بيع أجرتها مؤسسات ، وصناديق استثمار عربية ومحلية ، إضافة إلى تأثرها بتزايد حدة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام ، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني .

رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة ، خسر نحو 6. 13 مليار جنيه ، لينهي تعاملات اليوم الخميس ، عند مستوى 962 مليار جنيه ، وذلك وسط تداولات ، بلغت نحو 1.4 مليار جنيه .

Advertisements

وشهد مؤشر السوق الرئيسي « إيجي إكس 30 » ، هبوطا بنسبة 1.75% ، ليبلغ مستوى 14. 17155 نقطة ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 70 » للأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بنحو 94. 0% ، لينهي تعاملات الأسبوع ، عند مستوى 53. 853 نقطة .

ومن بين المؤشرات التي تراجعت أيضا ، كان المؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، حيث تراجع بنحو 1.32% ، ليبلغ مستوى 71. 2195 نقطة .

وسجلت أسعار أسهم 31 شركة ، ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الخميس ، بينما تراجعت أسعار أسهم 113 شركة ، كما حافظت أسعار أسهم 35 شركة ، على استقرارها .