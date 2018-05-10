تراجع حاد في البورصة.. لهذا السبب خسر سوق المال 13.6 مليار جنيه

منذ 21 دقيقة أخبار الاقتصاد
تراجع حاد في البورصة.. لهذا السبب خسر سوق المال 13.6 مليار جنيه
البورصة المصرية

تراجعت الأسهم في البورصة المصرية ، في ختام تعاملات الأسبوع ، بشكل حاد ، بسبب عمليات بيع أجرتها مؤسسات ، وصناديق استثمار عربية ومحلية ، إضافة إلى تأثرها بتزايد حدة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام ، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني .

رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة ، خسر نحو 6. 13 مليار جنيه ، لينهي تعاملات اليوم الخميس ، عند مستوى 962 مليار جنيه ، وذلك وسط تداولات ، بلغت نحو 1.4 مليار جنيه .

وشهد مؤشر السوق الرئيسي « إيجي إكس 30 » ، هبوطا بنسبة 1.75% ، ليبلغ مستوى 14. 17155 نقطة ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 70 » للأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بنحو 94. 0% ، لينهي تعاملات الأسبوع ، عند مستوى 53. 853 نقطة .

ومن بين المؤشرات التي تراجعت أيضا ، كان المؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، حيث تراجع بنحو 1.32% ، ليبلغ مستوى 71. 2195 نقطة .

وسجلت أسعار أسهم 31 شركة ، ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الخميس ، بينما تراجعت أسعار أسهم 113 شركة ، كما حافظت أسعار أسهم 35 شركة ، على استقرارها .