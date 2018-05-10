إقبال متوسط على فعاليات معرض أهلاً رمضان في إمبابة والوراق

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تابع موقع مصر 365 إدراج فعاليات معرض “أهلاً رمضان” في منطقة إمبابة والوراق حيث شهد فعاليات المعرض إقبال متوسط من الجماهير في حين نالت المنتجات الخاصة بشهر رمضان الكريم من ياميش ومنتجات رئيسية غذائية مثل المكرونة والأرز والزيت والسكن على رضا جميع زوار المعرض بسبب انخفاض أسعارها إذا ما قورنت بأسعار تلك المنتجات في الأسواق التجارية الخارجية.

وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن تثبيت أسعار اللحوم السودانية عند مستوى خمسة وثمانين جنية مصري للكيلو الواحد مع تثبيت أسعار الدواجن عند تسعة عشر جنيه للكيلو الواحد، إلى جانب طرح العديد من الأصناف الغذائية الأخرى التي تحتاج إليها جميع الأسر المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

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وقد أكد الدكتور علي المصيلحي أثناء افتتاحه لفعاليات معرض “أهلاً رمضان” المقامة في محافظة القاهرة على التعاون التام بين الاتحاد العام للغرفة التجارية تحت رئاسة “أحمد الوكيل”، والتعاون أيضا مع غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بهدف العمل على إتاحة السلع وزيادة المعروض من السلع التجارية خلال الأسواق التجارية.

وقد أكد الدكتور علي المصيلحي على تقديم العديد من العروض والتخفيضات الكبيرة على السلع المعروضة في معرض “أهلاً رمضان”، وأضاف أنه قد تم الاتفاق مع الشركات المشاركة في فعاليات معرض “سوبر ماركت.. اكسبو أهلاً رمضان” من أجل بيع السلع الغذائية بسعر الجملة.

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