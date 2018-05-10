تعرف على أسباب الارتفاع الكبير بسعر الدولار أمام الجنيه المصري

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شهدت حركة الاستيراد في مصر ، نشاطا نسبيا ، مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، ويبدو أن حالة الاستقرار ، التي عاشتها سوق الصرف في مصر لشهور عدة ، أصبحت مهددة حاليا ، بعد الارتفاع الهادئ للجنيه المصري ، أمام الدولار ، في الفترة الماضية ، حتى أن الدولار ، سجل في بعض البنوك ، معدلات شراء بلغت 17.55 جنيه .

سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري ، بنحو 14 قروش خلال 3 أيام ، بينما سجل الدولار ، أعلى سعر صرف ، اليوم الخميس، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ، والبنك المصري الخليجي ، عند 17.87 للبيع ، و17.77 للشراء .

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البنك الأهلي المصري ، رفع سعر الدولار بنحو 5 قروش وصولا إلى 17.77 للبيع ، و 17.67 للشراء ، أما سعر الدولار في السوق السوداء ، فتراوح بين 17.77 للشراء ، و17.85 للبيع .

بدوره ، أصدر البنك المركزي المصري ، قبل دخول شهر رمضان المبارك ، إجراءات عدة ، بقصد تيسير العمليات المصرفية ، تتضمن ضوابط جديدة لاستيراد السلع ، كما أعلن البنك ، إلغاء تعليماته بشأن قصر تنفيذ العمليات الاستيرادية ، التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة ، عن طريق البنوك في الخارج . وتعديلات البنك المركزي ، تسمح بتنفيذ عمليات استيراد ، من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء ، للسلع الاستيرادية كافة .

البنك المركزي ، ألغى أيضا التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية ، لأغراض التجارة للشركات والمنشآت متناهية الصغر ، والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط .

ويدور في أذهان المصرفيين ، سؤالا عن التيسيرات الجديدة من البنك المركزي ، للعمليات الاستيرادية ، وزيادة الطلب على العملة ، بسبب الاستيراد ، وأن تكون هذه التيسيرات ، بداية رحلة ارتفاع جديدة للدولار ، أمام الجنيه؟ .

رئيس قطاع البحوث في شركة « فاروس » القابضة ، رضوى اليوسفي ، قالت إن ارتفاع الدولار في السوق المحلية ، عائد إلى أسباب عدة ، من أهمها تزايد الطلب على الدولار ، من أجل استيراد الأغذية ، استعدادا لشهر رمضان ، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار عالميا .

الباحثة الاقتصادية ، لفتت أيضا إلى أن هذا الوضع « مؤقت » ، حيث إنه مرتبط بظروف معينة ، متوقعة في الوقت ذاته ، ارتفاع الدولار على المستوى القريب ، ليصل إلى 18 جنيها ، بعدها يعاود الجنيه الارتفاع مرة أخرى ، بعد انتهاء شهر رمضان ، والضغط على العملة .