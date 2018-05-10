تعرف على أسباب الارتفاع الكبير بسعر الدولار أمام الجنيه المصري

منذ 13 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على أسباب الارتفاع الكبير بسعر الدولار أمام الجنيه المصري
الدولار

شهدت حركة الاستيراد في مصر ، نشاطا نسبيا ، مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، ويبدو أن حالة الاستقرار ، التي عاشتها سوق الصرف في مصر لشهور عدة ، أصبحت مهددة حاليا ، بعد الارتفاع الهادئ للجنيه المصري ، أمام الدولار ، في الفترة الماضية ، حتى أن الدولار ، سجل في بعض البنوك ، معدلات شراء بلغت 17.55 جنيه .

سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري ، بنحو 14 قروش خلال 3 أيام ، بينما سجل الدولار ، أعلى سعر صرف ، اليوم الخميس، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ، والبنك المصري الخليجي ، عند 17.87 للبيع ، و17.77 للشراء .

البنك الأهلي المصري ، رفع سعر الدولار بنحو 5 قروش وصولا إلى 17.77 للبيع ، و 17.67 للشراء ، أما سعر الدولار في السوق السوداء ، فتراوح بين 17.77 للشراء ، و17.85 للبيع .

بدوره ، أصدر البنك المركزي المصري ، قبل دخول شهر رمضان المبارك ، إجراءات عدة ، بقصد تيسير العمليات المصرفية ، تتضمن ضوابط جديدة لاستيراد السلع ، كما أعلن البنك ، إلغاء تعليماته بشأن قصر تنفيذ العمليات الاستيرادية ، التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة ، عن طريق البنوك في الخارج . وتعديلات البنك المركزي ، تسمح بتنفيذ عمليات استيراد ، من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء ، للسلع الاستيرادية كافة .

البنك المركزي ، ألغى أيضا التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية ، لأغراض التجارة للشركات والمنشآت متناهية الصغر ، والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط .

ويدور في أذهان المصرفيين ، سؤالا عن التيسيرات الجديدة من البنك المركزي ، للعمليات الاستيرادية ، وزيادة الطلب على العملة ، بسبب الاستيراد ، وأن تكون هذه التيسيرات ، بداية رحلة ارتفاع جديدة للدولار ، أمام الجنيه؟ .

رئيس قطاع البحوث في شركة « فاروس » القابضة ، رضوى اليوسفي ، قالت إن ارتفاع الدولار في السوق المحلية ، عائد إلى أسباب عدة ، من أهمها تزايد الطلب على الدولار ، من أجل استيراد الأغذية ، استعدادا لشهر رمضان ، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار عالميا .

الباحثة الاقتصادية ، لفتت أيضا إلى أن هذا الوضع « مؤقت » ، حيث إنه مرتبط بظروف معينة ، متوقعة في الوقت ذاته ، ارتفاع الدولار على المستوى القريب ، ليصل إلى 18 جنيها ، بعدها يعاود الجنيه الارتفاع مرة أخرى ، بعد انتهاء شهر رمضان ، والضغط على العملة .