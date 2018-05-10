زيادة ملحوظة في أسعار «ياميش رمضان».. إليك قائمة مفصلة بالأسعار

منذ 17 دقيقة أخبار الاقتصاد
زيادة ملحوظة في أسعار «ياميش رمضان».. إليك قائمة مفصلة بالأسعار
ياميش شهر رمضان

شهدت أسعار ياميش رمضان هذا العام ، زيادة تراوحت بين 15 و20% ، حسب ما قال رئيس شعبة العطارة في الغرفة التجارية ، صلاح العبد ، موضحا أن استيراد الياميش من سوريا ، لم يتأثر بالوضع الأمني هناك ، وأن عملية الاستيراد تمت بنجاح قبل 3 أشهر ، ودخلت البضائع إلى الموانئ المصرية ، قبل العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، قال صلاح العبد ، إن تحرير سعر الصرف ، ساهم في رفع أسعار الياميش ، نتيجة تضاعف سعر الدولار ، خاصة أن معظم الياميش مستورد من الخارج .

ولفت رئيس شعبة العطارة ، إلى أن عمليات الاستيراد ، تتطلب بين شهر وشهر ونصف الشهر ، ما يعني أن كل المستوردين دبروا احتياجات السوق ، وأن البضائع الجديدة موجودة في المحلات ، في الأسبوع الأول من شهر شعبان .

وقال العبد ، إن التجار في مصر ، يستوردون « الزبيب » من إيران ، و « اللوز » من إسبانيا ، و « البندق » من تركيا ، و « القراصيا » من أمريكا ودول أخرى ، أما « قمر الدين » و « المشمشية » ، فيتم استيرادهم من سوريا ، موضحا في الوقت ذاته ، أنه تم وقف استيراد « قمر الدين » قبل 10 سنوات ، وبدأت المصانع المصرية تصنيعه ، إلا أن قمر الدين السوري ، لا بديل له .

والياميش في مصر ينقسم إلى 3 فئات ، وفقا لميزانيات الأسر المصرية ، الفئة الأولى تستهلك « قمر الدين ، البلح ، وجوز الهند » ، والثانية ، وهي الأكثر إقبالا ، تستهلك « القراصية ، قمر الدين ، المشمشية ، السوداني ، والزبيب » ، أما الفئة الثالثة ، فتستهلك « اللوز ، البندق ، وعين الجمل » ، ويتهافت المستهلكون على شراء الياميش ، رغم غلاء الأسعار الذي تسبب فيه تحرير سعر الصرف ، وفقا لما ذكره ، صلاح العبد .

وخلال جولة “صدى البلد” على أسواق الياميش، نجد أن هناك إقبالا من قبل المصريين بمختلف فئاتهم لشراء الياميش والتى ارتفعت أسعارها بين 15 و20%، وتشير مؤشرات الجولة إلى أن

وبعد جولة في أسواق ياميش رمضان ، تبين أن سعر كيلو البندق النيئ 200 جنيه ، والبندق المحمص 240 جنيها ، وكيلو اللوز النييء 240 جنيها ، وكيلو اللوز المحمص 320 جنيها ، أما سعر كيلو عين الجمل ، فيبلغ 320 جنيها ، وكيلو الكاجو ، وصل إلى 360 جنيها ، بينما وصل سعر كيلو الفستق المحمص ، إلى 340 جنيها ، وسعر البندق ، إلى 200 جنيه للكيلو .

وتبين من الجولة أيضا ، أن سعر كيلو الفستق المقشر النيئ ، بلغ 500 جنيه ، وكيلو المكسرات المشكل 315 جنيها ، وكيلو السوداني الحلواني 48 جنيها ، وكيلو السوداني المملح 48 جنيها ، بينما يتراوح سعر البلح ، بين 12 إلى 32 جنيها ، والبلح الجاف ، سعره نحو 12 جنيها ، وكيلو البلح نصف الجاف سعر 20 جنيها ، وكيلو البلح الشعبي 7 جنيهات ، وكيلو الزبيب المستورد الإيراني بلغ 97 جنيها .

ويبلغ سعر كيلو الزبيب المحلي 52 جنيها ، وكيلو قمر الدين السوري 22 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو قمر الدين بين 25 إلى 35 جنيها ، والمشمشية بين 80 و120 جنيها ، والقراصيا بين 80 و120 جنيها ، بينما بلغ سعر كيلو الفسدق 260 جنيها ، والكاجو 320 جنيها ، ولفة التين الجاف بـ32 جنيهًا .

وبالنسبة للمشروبات الرمضانية ، فيتراوح سعر مشروب التمر بين 24 و28 جنيها ، والسوبيا بين 24 إلى 28 جنيها،، والكركديه بين 60 و80 جنيها ، وجوز الهند الخشن بـ59 جنيها للكيلو ، وجوز الهند الناعم بـ63 جنيها للكيلو .