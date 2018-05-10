زيادة ملحوظة في أسعار «ياميش رمضان».. إليك قائمة مفصلة بالأسعار

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شهدت أسعار ياميش رمضان هذا العام ، زيادة تراوحت بين 15 و20% ، حسب ما قال رئيس شعبة العطارة في الغرفة التجارية ، صلاح العبد ، موضحا أن استيراد الياميش من سوريا ، لم يتأثر بالوضع الأمني هناك ، وأن عملية الاستيراد تمت بنجاح قبل 3 أشهر ، ودخلت البضائع إلى الموانئ المصرية ، قبل العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، قال صلاح العبد ، إن تحرير سعر الصرف ، ساهم في رفع أسعار الياميش ، نتيجة تضاعف سعر الدولار ، خاصة أن معظم الياميش مستورد من الخارج .

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ولفت رئيس شعبة العطارة ، إلى أن عمليات الاستيراد ، تتطلب بين شهر وشهر ونصف الشهر ، ما يعني أن كل المستوردين دبروا احتياجات السوق ، وأن البضائع الجديدة موجودة في المحلات ، في الأسبوع الأول من شهر شعبان .

وقال العبد ، إن التجار في مصر ، يستوردون « الزبيب » من إيران ، و « اللوز » من إسبانيا ، و « البندق » من تركيا ، و « القراصيا » من أمريكا ودول أخرى ، أما « قمر الدين » و « المشمشية » ، فيتم استيرادهم من سوريا ، موضحا في الوقت ذاته ، أنه تم وقف استيراد « قمر الدين » قبل 10 سنوات ، وبدأت المصانع المصرية تصنيعه ، إلا أن قمر الدين السوري ، لا بديل له .

والياميش في مصر ينقسم إلى 3 فئات ، وفقا لميزانيات الأسر المصرية ، الفئة الأولى تستهلك « قمر الدين ، البلح ، وجوز الهند » ، والثانية ، وهي الأكثر إقبالا ، تستهلك « القراصية ، قمر الدين ، المشمشية ، السوداني ، والزبيب » ، أما الفئة الثالثة ، فتستهلك « اللوز ، البندق ، وعين الجمل » ، ويتهافت المستهلكون على شراء الياميش ، رغم غلاء الأسعار الذي تسبب فيه تحرير سعر الصرف ، وفقا لما ذكره ، صلاح العبد .

وخلال جولة “صدى البلد” على أسواق الياميش، نجد أن هناك إقبالا من قبل المصريين بمختلف فئاتهم لشراء الياميش والتى ارتفعت أسعارها بين 15 و20%، وتشير مؤشرات الجولة إلى أن

وبعد جولة في أسواق ياميش رمضان ، تبين أن سعر كيلو البندق النيئ 200 جنيه ، والبندق المحمص 240 جنيها ، وكيلو اللوز النييء 240 جنيها ، وكيلو اللوز المحمص 320 جنيها ، أما سعر كيلو عين الجمل ، فيبلغ 320 جنيها ، وكيلو الكاجو ، وصل إلى 360 جنيها ، بينما وصل سعر كيلو الفستق المحمص ، إلى 340 جنيها ، وسعر البندق ، إلى 200 جنيه للكيلو .

وتبين من الجولة أيضا ، أن سعر كيلو الفستق المقشر النيئ ، بلغ 500 جنيه ، وكيلو المكسرات المشكل 315 جنيها ، وكيلو السوداني الحلواني 48 جنيها ، وكيلو السوداني المملح 48 جنيها ، بينما يتراوح سعر البلح ، بين 12 إلى 32 جنيها ، والبلح الجاف ، سعره نحو 12 جنيها ، وكيلو البلح نصف الجاف سعر 20 جنيها ، وكيلو البلح الشعبي 7 جنيهات ، وكيلو الزبيب المستورد الإيراني بلغ 97 جنيها .

ويبلغ سعر كيلو الزبيب المحلي 52 جنيها ، وكيلو قمر الدين السوري 22 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو قمر الدين بين 25 إلى 35 جنيها ، والمشمشية بين 80 و120 جنيها ، والقراصيا بين 80 و120 جنيها ، بينما بلغ سعر كيلو الفسدق 260 جنيها ، والكاجو 320 جنيها ، ولفة التين الجاف بـ32 جنيهًا .

وبالنسبة للمشروبات الرمضانية ، فيتراوح سعر مشروب التمر بين 24 و28 جنيها ، والسوبيا بين 24 إلى 28 جنيها،، والكركديه بين 60 و80 جنيها ، وجوز الهند الخشن بـ59 جنيها للكيلو ، وجوز الهند الناعم بـ63 جنيها للكيلو .