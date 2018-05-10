كم فقد الجنيه اليوم من قيمته بعد ارتفاع الدولار؟

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استمر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم في الارتفاع حتى نجح في الوصول إلى 17.7314 جنيه للشراء و 17.8295 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأسبوع، هذا بعد أن كان سعره في المعاملات الصباحية 17.6992 جنيه للشراء و 17.7969 جنيه للبيع، وبالتالي تكون قيمة الارتفاعات التي سجلها الدولار خلال التعاملات هي 4 قروش، وهذه هي الارتفاعات الأولى التي سجلها سعر الدولار منذ بداية 2018.

هذا وقد قرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016 تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، بحيث يتم تحديد سعر الدولار وفقا العرض والطلب خلال التعاملات في البنوك.

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وخلال التصريحات التي قام بها نائب محافظ البنك المركزي “جمال نجم”، فقد أكد أن التدفقات الدولارية قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وذلك منذ قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي منذ 2016، حيث وصل حجم التدفقات الدولارية بعد الارتفاع مؤخرا إلى 80 مليار دولار.

وأضاف نجم خلال التصريحات التي قام بها، أن إجمالي حجم السندات الدولارية التي قامت وزارة المالية بطرحها خلال الفترة الأخيرة قد سجل نحو 20 مليار دولار، كما أشار كذلك إلى الإلتزامات الخارجية التي يجب على البلاد سدادها في التوقيت المحدد لها، مؤكدا أنه لم يسبق أن تخلفت الحكومة المصرية عن موعد سداد أي إلتزامات خارجية من قبل.

هذا كما أظهرت قيمة الاحتياطي الأجنبي ارتفاعات ملحوظة مع نهاية أبريل الماضي، حيث وصلت قيمة الاحتياطي الأجنبي في نهاية أبريل إلى 44.029 مليار دولار، وذلك بعد أن كانت قيمته في نهاية ماري 42.6 مليار دولار.

ويذكر أن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي يشمل “العملة الأجنبية والودائع والسندات والتي تمثل تعاملات ومعاملات اقتصادية”، حيث تمثل محفوظات من المصارف المركزية، وكذلك محفوظات لدى السلطات النقدية، ومصطلح الاحتياطي النقدي هو مصطلح شائع بين الخبراء الاقتصاديين والدول.

ومن الممكن أن يضم الاحتياطي الأجنبي أيضا الذهب وصرف العملات الأجنبية وكذلك الحقوق الخاصة بالصندوق الدولي والسحب أيضا.

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