ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

Advertisements

أظهرت أسعار الذهب مساء اليوم ارتفاعات ملحوظة خلال التعاملات في السوق المحلية، حيث ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية بقيمة جنيه بالمقارنة بالتعاملات الصباحية.

الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات التي طرأت اليوم على السوق المحلية جاءت بسبب الارتفاعات العالمية للأسعار، حيث سجل الذهب خلال تعاملات اليوم ارتفاع ملحوظ في السوق العالمية، وذلك بسبب اتجاه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن في ظل الاضطرابات التي تعاني منها السوق.

Advertisements

ووصل سعر الجرام اليوم من الذهب عيار 21 إلى 650 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجرام من عيار 18، فقد سجل اليوم 557 جنيه، ووصل سعر الجرام من عيار 24 اليوم إلى 742 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في السوق نحو 5200 جنيه.

اقرأ أيضا: