تعرف على السلع التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل 2018

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع معدلات التضخم الشهري في الأسعار خلال الشهر السابق لتسجل ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي مسجلة نسبة 1,5% مقابل واحد في المئة فقط خلال شهر مارس السابق لعام 2018 تبعاً للبيانات الإحصائية التي قد تم الإعلان عن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

وتعد معدلات التضخم الشهري الذي قد تم تسجيله خلال شهر أبريل السابق لعام 2018 هو الأعلى منذ شهر يوليو السابق لعام 2017 حيث سجل في تلك الفترة نسبة 3,3%، وذلك بسبب رفع الدعم عن أسعار الطاقة من وقود وكهرباء مع زيادة السعر بشكل عام لضريبة القيمة المضافة إلى أربعة عشر في المئة بدلاً من ثلاثة عشر في المئة.

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كما ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار عدد من السلع على قائمتها أسعار الخضروات في ارتفاع معدلات التضخم الشهري خلال شهر فبراير السابق لعام 2018، وخصوصاً أسعار الفلفل الرومي والطماطم والبسلة، كما ساهم أيضا في ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أبريل ارتفاع أسعار الأسماك المملحة والأسماك المدخنة واللبن الحليب، وأسعار الدواجن وأسعار الأرز.

وقد ارتفعت أسعار بعض من الخدمات والسلع الأخرى مثل سعر الشاي الذي ارتفع بنسبة 1,5%، وارتفاع أسعار زيت الزيتون بنسبة 2,1%، وارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4,1%، وارتفاع أسعار الأحذية بنسبة 1%، وارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1,9% وارتفاع أسعار الذهب بنسبة مئوية تصل إلى 0,6%.

بينما شهد أيضا شهر أبريل الماضي لعام 2018 انخفاض في عدد من أسعار السلع الأخرى مثل انخفاض أسعار المأكولات البحرية بنسبة 5,7%، وانخفاض أسعار البيض بنسبة 2,4%، وانخفاض أسعار الجبن بنسبة 0,2%، وانخفاض أسعار الموز بنسبة 15,9%، وانخفاض أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 0,2%، وانخفاض أسعار الخدمات الفندقية بنسبة 2,2%.

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