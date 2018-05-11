محلل اقتصادي: تراجع معدلات التضخم الاقتصادي إلى 13,4% يجذب الاستثمارات

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تابع موقع مصر 365 تأكيد المحلل الاقتصادي والمالي “أحمد عز الدين” عن تراجع معدلات التضخم الاقتصادي حسب ما تم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي المصري بنسبة تصل إلى 13,4%، وأكد أن هذا التراجع يعد مؤشر اقتصادي إيجابي، وأضاف أنه على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجه الحكومة المصرية إلا أن تراجع معدلات التضخم تعد دليل قطاع على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضاف قائلاً “على الرغم من تراجع معدلات التضخم الاقتصادي إلا أنه مازالت هناك بعض من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية” وقد أكد أن الحكومة المصرية قادرة على جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وأضاف “إن تراجع معدلات التضخم الاقتصادي تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف وعلى الاستثمارات الخارجية”.

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وأشار أنه كن من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم الاقتصادي بسبب عامل الأساس، وأوضح قائلاً “الآثار الجيدة لقرارات البنك المركزي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي قد بدأت تظهر من خلال تراجع معدلات التضخم الاقتصادي، وأنه من خلال زيادة العملية الإنتاجية تقليل السيولة المالية في السوق المصري سوف تقل الأسعار خلال الفترة القادمة”.

ويجدر هنا الإشارة أن البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع معدلات التضخم الاقتصادي بنسبة مئوية تصل إلى 13,4% خلال شهر أبريل لعام 2018 في مقابل بتسجيلها لنسبة 13,6% خلال شهر مارس السابق 2018.

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