الصحة تعلن عن موعد إدراج الزيادة الجديدة على أسعار السجائر

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تابع موقع مصر 365 تأكيد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بإن قرار زيادة أسعار السجائر مع بداية تطبيق “قانون التأمين الصحي الجديد” يعد قرار لا رجعة فيه وقرار نهائي، وأكد أن الحكومة المصرية سوف تقوم برفع أسعار السجائر بقيمة تصل إلى خمسة وسبعون قرشاً.

وجاء تلك التصريحات من خلال مشاركة الدكتور أحمد عماد الدين راضي في مؤتمر صحفي، وأشار أن قرار زيادة أسعار السجائر سوف تزيد جميع الأنواع بقيمة خمسة وسبعون قرشاً مع بداية إجراءات نظام التأمين الصحي الجديد وأكد أن الاشتراكات سوف تكون في جميع المحافظات التي سوف يتم فيها تطبيق نظام التأمين الصحي.

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وأشار الوزير أن وزارة الصحة والسكان تعمل على حل العديد من المشكلات التي تواجه المرضى وخصوصاً في مستشفيات القطاع العام التابعة للوزارة وعلى رأسها مشكلة قوائم الانتظار، وأكد أنه من المتوقع أن يتم إنشاء موقع إلكتروني ليتم من خلاله تسجيل المرضى ويتم توزيع المرضى على المستشفيات الحكومية تبعاً للكثافة المتواجدة في كل مستشفى.

وأكد الوزير قائلاً “إن وزارة الصحة والسكان لديها قناعة كاملة بأن العمل على تطبيق تلك الفكرة بشكل صحيح سوف يعمل على تقليل مشاكل الانتظار التي تواجه مستشفيات القطاع العام بشكل مستمر وخصوصاً خلال الفترة الأخيرة”.

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