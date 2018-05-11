خلال أسبوعين.. «النقد الدولي» يعلن نتائج مراجعة الإصلاح الاقتصادي

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تستعد البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ، برئاسة سوبير لال ، التى تزور مصر في الوقت الحالي ، لإعلان النتائج التي توصلت إليها بشكل رسمي ، في نهاية مهمتها ، بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي تنفذه الحكومة المصرية ، والتي تستمر طيلة أول أسبوعين ، من شهر مايو الحالي .

بعثة الصندوق مستمرة في أعمالها بالقاهرة ، حيث أجرت زيارة إلى وزارة المالية ، للاطلاع على أحدث التقارير ومؤشرات النمو الاقتصادي ، والموازنة الجديدة للعام المالي المقبل .

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ويشمل برنامج بعثة صندوق النقد الدولي ، زيارة إلى البنك المركزي ، وبعض من وزارات المجموعة الاقتصادية ، ووزارة التضامن الاجتماعي .

مصادر وثيقة الصلة ، ببعثة صندوق النقد الدولي ، قالت إن النائب الأول لمدير عام الصندوق ، ديفيد ليبتون ، والدكتور حازم الببلاوي ، المدير التنفيذي ، غادرا القاهرة أمس الأول ، عقب مشاركتهما في مؤتمر « النمو الشامل وخلق فرص العمل » .

المصادر توقعت أيضا ، أن تحصل مصر على شريحة جديدة من قرض الصندوق ، بقيمة ملياري دولار ، في شهر يونيو المقبل ، عقب عرض نتائج الزيارة والمراجعة .