البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة الخميس القادم وسط توقعات بانخفاضها من جديد

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري بشأن عقد اجتماع يوم الخميس القادم من أجل العمل على تحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ويأتي ذلك الإجراء ضمن الاجتماعات الدورية التي يقوم بعقدها البنك المركزي المصري.

ومن المقرر أن تقوم لجنة السياسة النقدية بعرض جميع الدراسات والتقارير المالية والاقتصادية التي سوف يتم إعدادها من قبل وحدة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وتشمل الدراسات عرض آخر التطورات من الناحية المالية والاقتصادية العالمية والمحلية والعمل على تقدير “المخاطر” المرتبطة بالتضخم الاقتصادي قبل أن يتم حسم قرار أسعار الفائدة.

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ويجدر هنا الإشارة أن الجهاز المصرفي والنقد والبنك المركزي المصري يخضعان لقانون البنك والجهاز الصادر برقم 88 لعام 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، والذي نص على التالي “إن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناء عليه يلتزم البنك المركزي في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفر بيئة مناسبة لتحفيظ الاستثمار والنمو الاقتصادي”.

أقرا المزيد توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الخميس القادم.