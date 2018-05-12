5 أسباب دفعت وكالة ستاندرد آند بورز لرفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” في تقرير صادر عنها عن خمسة أسباب التي تسببت في رفع التصنيف السيادية لجمهورية مصر العربية إلى “B” واليت تدل على تحسن العوامل الرئيسية للاقتصاد الكلي المصري ومنها “سعر الصرف والذي يعد أكثر تنافسية إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي في الدولة المصرية من الغاز”.

ومن الأسباب أيضا التي أعلنت عنها الوكالة الدولية إلى ترفع التصنيف السيادي لجمهورية مصر العربية من –B إلى B هو زيادة صادرات الدولة المصرية والتي تعد من أهم العوامل التي ساعدت على تحسن العجز الاقتصادي في الحساب الجاري لجمهورية مصر العربية.

Advertisements

وقد أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز أن التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية قد بدأ في التراجع، وهو ما يدل على زيادة فاعلية السياسة النقدية للدولة المصرية، وقد توقعت الوكالة أن يتم دعم الإصلاحات المالية والاقتصادية في جمهورية مصر العربية لثقة قطاع الأعمال بشكل عام مما يساهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية لمصر.

وقد اعتبرت الوكالة إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي دلالة إيجابية للاستقرار السياسي واستمرارية للإصلاحات المالية والاقتصادية في الدولة المصرية، كما أعلنت الوكالة عن خفض النظرة المستقبلية للدولة المصرية من إيجابية إلى مستقرة.

أقرا المزيد البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة الخميس القادم وسط توقعات بانخفاضها من جديد