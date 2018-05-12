روسيا تتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 10 مليارات دولار خلال 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان ميخائيل أورلوف رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري في غرفة التجارة والصناعة الروسية عن توقعه بأن يبلغ حجم التبادل التجاري بين كلا من جمهورية مصر العربية والدولة الروسية إلى عشر مليارات دولار خلال العام الحالي 2018.

وقد أعلن ميخائيل أورلوف من خلال تصريحات له قد أعلنها على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر قمة قازان الدولي قائلاً ” لتجارة مع مصر تنمو بشكل دراماتيكي، وكانت حوالي ستة مليارات دولار العام الماضي ومن المرجح أن تكون أكثر العام الحالي 2018″.

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وأشار قائلاً ” أعتقد أننا نستطيع أن نحصل على عشرة مليارات دولار أمريكي، وهو ما نصفه بأنه حدث اقتصادي”، وتبعاً لما تم التصريح به من قبل رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري فإن التجارة الدولية بين البلدين قادرة على بلوغ ما يصل إلى خمسة وعشرين مليار دولار.

وأضاف أن لتلك مثل تلك المؤشرات الاقتصادية لحجم التبادل الاقتصادي تحتاج كلاً من جمهورية مصر العربية والدولة الروسية إلى تسهيل الإجراءات من أجل الحصول على تمويل مشترك لجميع المشروعات والعمل على تحقيق انسجام بين معايير الصحة النباتية إلى جانب العمل إلى إزالة جميع المعوقات الإدارية في قطاع المستحضرات الصيدلانية.

وقد أعلنت الوكالة الروسية “إن مدينة قازان سوف تقوم باستضافة القمة الاقتصادية الدولية العاشرة بين العالم الإسلامي والدولة الروسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من شهر مايو الجاري، وهذا يعد حدث دولي اقتصادي ضخم والذي تقوم على تنظيمه الدولة الروسية بالتعاون مع “منظمة التعاون الإسلامي”.

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