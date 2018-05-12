الزراعة تعلن عن 6 مشروعات جديدة للثروة الداجنة لإنتاج 100 مليون دجاجة في العام

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا على أن الحكومة المصرية الحالية تعمل بشكل جادي من أجل النهوض بالإنتاج الداجن والعمل على تشجيع جميع فرص الاستثمار في ذلك المجال من أجل تحقيق التنمية الصناعية بما يعمل على تقليص الفجوة والعمل على زيادة الإنتاج وكذلك العمل على توفير فرص عمل بشكل غير مباشر وبشكل مباشر.

وقد أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه من المقرر أن تصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمشروعات الاستثمار الداجنى التي قد تم الموافقة عليها منذ بداية عام 2018 أكثر من مائة مليون دجاجة تسمين خلال العام الواحد مما يساهم بشكل كبير في العمل على تقليص الفجوة من اللحوم، وكذلك العمل على إضافة بشكل حقيقي إلى الاقتصاد القومي المصري عن طريق طرح المنتجات التي تقوم عليها تلك النوعية من المشروعات.

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وقد أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا عن موافقة مجلس الوزراء المصري خلال الفترة الأخيرة على إقامة “مجمع استثماري داجني بشكل كامل” على مساحة تصل إلى سبعة وعشرين ألف واربعمائة وسبعة وثلاثون فدان وذلك في منطقة جنوب شرق المنخفض القائم في محافظة الجيزة لصالح أحد الشركات التي تعمل بنظام “حق الانتفاع”.

وأضاف أن المجمع قد تضمن مزارع تسمين أمهات وجدود إلى جانب وجود معمل تفريخ، والعمل على إقامة مصنع للأعلاف إلى جانب وجود مجزر للدواجن لتبلغ الطاقة الإنتاجية بالكامل لذلك المشروع إلى حوالي خمسة وخمسين مليون دجاجة.

وقد أشار الوزير قائلاً “أنه كان قد سبق أن تم توقيع أربعة عقود من أجل إقامة خمسة مشروعات للاستثمار الداجن في محافظة مرسى مطروح، ومحافظة بني سويف، ومحافظة قنا، ومحافظة سوهاج، وذلك بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجن والعمل على تشجيع الصناعة المحلية القائمة على ذلك المجال.

وقد أوضح الوزير أن المساحة الإجمالية لتلك النوعية من المشروعات قد سجلت حوالي اثنى عشر ألف ومائتين وخمسة وسبعين فدان كل تلك المشروعات بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاثين عاماً قد تم تخصيصها إلى أربعة شركات وبلغت القيمة الإجمالية لتلك الاستثمارات حوالي مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثين مليون وستمائة ألف وأربعمائة جنيه مصري.

وقد أوضح أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتلك النوعية من المشروعات قد سجلت حوالي تسعة وأربعين مليون دجاجة تسمين خلال عام واحد، وأربعة مليون وأربعمائة وأربعين ألف ومائتين وخمسة وستين أمهات تسمين في العام الواحد ومائة وخمسة وخمسين ألف جدة تسمين في العام الواحد، واثنين مليون ومائتين وخمسين ألف بيضة في العام كما تعمل تلك الفئة من المشروعات على توفير فرص عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وقد أكد الدكتور عبدالمنعم البنا أن الاستثمار الداجنى تعد من المشروعات القومية الواعدة التي يجب أن تتعاون في جميع المجالات من أجل النهوض بها بسبب أهميتها في العمل على إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالتعاون مع “القطاع الخاص” إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي الحالي الذي يعمل على جذب المستثمرين بما يحقق في النهاية بالنفع على الاقتصاد القومي المصري من تلك النوعية من المشروعات.

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