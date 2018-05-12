ستاندرد آند بورز: إعادة انتخاب “السيسي” دليل على الاستقرار الاقتصادي والسياسي

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تابع موقع مصر 365 إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” إن إعادة انتخاب رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي يعد دلالة إيجابية إلى استقرار النظام السياسي واستمرار للإصلاحات المالية والاقتصادية في الدولة المصرية.

وقد أوضحت المؤسسة الدولية أنها قد قامت برفع التصنيف الدين السياسي في جمهورية مصر العربية من –B إلى B إلى جانب العمل على تعديل النظرة المستقبلية من “إيجابية على مستقرة”.

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وقد أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز أن قرارها إلى رفع التصنيف السيادي إلى جمهورية مصر العربية إلى B قد استند إلى تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي المصري، ويجدر هنا الإشارة إلى أن سعر الصرف الأكثر تنافسية إلى جانب العمل على زيادة الإنتاج المحلي المصري من الغاز إلى جانب زيادة الصادرات كل تلك العوامل قد ساهمت في تحسين العجز في الحساب الجاري لجمهورية مصر العربية.

وقد أوضحت الوكالة أن التضخم الاقتصادي في الدولة المصرية قد تراجع وهو ما يدل على زيادة فاعلية السياسة النقدية التي تتوقع المزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل على دعم ثقة قطاع الأعمال والعمل على جذب مزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الدولة المصرية.

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