فتح باب التقدم لحجز أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” عن إعادة فتح باب التقدم بجميع مستندات الملكية من أجل إجراءات المعاينة من أجل العمل على تحديد نظام السداد وذلك إلى جميع المتخلفين عن التقدم في المواعيد التي قد تم تحديدها بشكل فعلي خلال الفترة السابقة لجميع المتعاملين على الأراضي التي قد تم إلغاء تخصيصها إلى “شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي” بمساحة تصل إلى 12494 فدان فى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

وكما تضمن أيضا القرار من قاموا بشراء عقود من أشخاص آخرين سواء كانت عقود ثابتة بتاريخ أو عقود موثقة قبل تاريخ نشر الإعلان في جميع الصحف وتنتهي ملكيتهم إلى شركة 6 أكتوبر الزراعة، وقد أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي قائلاً “يمكن لمقدمي الطلبات تفويض الهيئة في القيام بأعمال تطوير حصتهم من الأرض، مع اقتضاء حق الجولة المستحق عن فرق تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، ورسوم التحسين وتكلفة توصيل شبكات المرافق”.

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وقد أشار “إن حق الهيئة في أعمال التنمية العمرانية على أن تكون حصة الدولة كالتالي ثلث للدولة والتي تمثلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة وثلث للطرق والممرات والفراغات والخدمات العامة، وثلث لمقدم الطلب على أن تكون مفرزة ومرفقة ومرقمة ومحددة الحدود والأبعاد في شكل قطع سكنية مجزأة أو مجمعة حسب المخطط المعتمد، فور اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة بموجب عقود نهائية خالصة الثمن لهذه القطع”.

وقد أضاف المهندس طارق السباعي قائلاً “في حالة عدم التقدم سوف يتم تطبيق أحد البدائل التالية، البديل الأول اعتبار رغبة العميل الإبقاء على الأرض كأرض زراعية دون المطالبة بأي نوع من أنواع المرافق، وفي هذه الحالة سوف يتم نقله لموقع آخر يتناسب مع النشاط الزراعي، أو البديل الثاني وهو أن يتم اعتبار رغبة العميل في التعامل على أساس الحصة العينية، وعلى الراغبين في عدم التعامل الحضور إلى مقر الجهاز من خلال فترة التقدم للإفصاح فقط عن رغبتهم تبعاً لأحد البديلين”.

وقد أكد أن ذلك القرار يعد تقنيناً إلى المخالفات، وتقنين إلى أي أعمال قد تم إقامتها بعد المعاينات وسوف يتم إزالتها على نفقة مرتكب المخالفة.

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