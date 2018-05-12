توقعات الخبراء لأسعار الفائدة خلال اجتماع السياسات النقدية الخميس المُقبل

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أعلن عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين توقعاتهم بخصوص أسعار الفائدة التي سيتم تحديدها خلال اجتماع الخميس المقبل، حيث ذكر الخبراء أن لجنة السياسات النقدية من المتوقع أن تقرر خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم في المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، وسيكون الاجتماع يوم الخميس القادم الموافق 17 مايو 2018.

ومع قدرة الحكومة في الوقت الحالي على السيطرة على الضغوط التضخمية واحتوائها، فإن شركة “بلتون” لتداول الأوراق المالية قد ذكرت توقعاتها بخصوص سعر الفائدة، حيث ذكرت أنه من المتوقع أن يقوم المركزي خلال الاجتماع القادم باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بما يعادل 100 نقطة أساس.

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كما أشارت الشركة خلال التوقعات إلى أن احتمالية قيام المركزي قبل نهاية العام المالي الجاري 2017/2018 بخفض أسعار الفائدة لا تزال موجودة ومرجحه، خاصة وأن الحكومة ستقوم بعد انتهاء العام المالي بخفض الدعم.

هذا وأشارت البيانات الصادرة مؤخرا إلى استمرار هبوط معدلات التضخم السنوية، وذلك وفقا لتقارير أبريل الماضي، والذي انخفضت خلاله معدلات التضخم حتى وصلت إلى 13.1%، بعد أن كانت قيمة معدلات التضخم في مارس الماضي وقبل الانخفاض 13.3%.

وأشارت البيانات كذلك أن تلك الانخفاضات جاءت متأثرة بدعم أسعار الأغذية، والتي انخفضت على أساس سنوي إلى قيمة 11.1% في أبريل بعد أن كانت قيمته في ماري 11.8%، هذا وكانت أسعار الأحذية والملابس هي التي ارتفعت بقيمة 5.6%، بينما ظلت باقي البنود ثابتة مع حلول موسم الصيف.

ويذكر أن لجنة السياسات النقدية تقوم باجتماعات دورية لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، والاجتماع القادم للسياسات النقدية سيكون يوم الخميس القادم في البنك المركزي لتقوم بتحديد قرارها الجديد بخصوص أسعار الفائدة بناء على مجموعة من المعطيات الاقتصادية.

هذا وتقوم وحدة السياسة النقدية بإعداد الدراسات الاقتصادية والتقارير المالية واستعراضها خلال اجتماع السياسات النقدية بالبنك المركزي، وتضم تلك الدراسات آخر التطورات العالمية والمحلية وكذلك احتمالات التضخم والمخاطر التي تترتب على تلك الاحتمالات، كل هذا يتم دراسته قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص أسعار الفائدة.

هذا ويخضع قرار وسياسات البنك المركزي للقانون رقم 88 التابع لسنة 2003 للبنك المركزي، والذي يضع استقرار الأسعار كهدف أولى يمكن اعتباره متقدم على باقي الأهداف، وبالتالي فإن البنك المركزي ملتزم بهذا الهدف خلال محاولته لاتخاذ أي قرار بخصوص أسعار الفائدة.

وكذلك يعتبر المركي ملتزم بتحقيق معدلات تضخم منخفضة على المدى المتوسط، بحيث يمكن بناء الثقة من خلال تلك المعدلات وكذلك العمل على تحقيق النمو الاقتصادي وكذلك تحفيز الاستثمار.

وكان القرار الأخيرة والذي اتخذته لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ المركزي “طارق عامر” ينص على خفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بقيمة 100 نقدة أساس، وكانت أسعار الفائدة الجديدة وقتها بعد هذا القرار 16.75% و 17.75% و17.25% كعائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية بالبنك المركزي على الترتيب.

كما شمل قرار المركزي تخفيض سعر الائتمان والخصم بقيمة 100 نقطة أساس، لتصل القيمة بعد الخصم إلى 17.25%.

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