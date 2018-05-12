مدبولي يعلن عن موعد طرح أول 500 وحدة بالإسكان المتميز في مدينة العلمين الجديدة

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور “مصطفى مدبولي” بالتكليف بضرورة الإسراع في إجراءات طرح المرحلة الأولى من وحدات الإسكان المتميز، والتي من المقرر لها أن تكون في مدينة العلمين الجديدة.

وخلال رحلة التفقد التي قام بها الوزير اليوم لمشروعات المدينة، فقد شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعدد 500 وحدة سكنية في أسرع وقت، والبدء في الإعلان عن طرحها كمرحلة أولى.

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وذكر وزير الإسكان خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن مساحة الوحدات تصل إلى 90 متر مربع، تشطيب دائم، كاملة المرافق وتقع في أكثر المناطق المميزة في المدينة، كما أكد أيضا على قرب الانتهاء من عدد من الوحدات بحيث تكون جاهزة في أقرب وقت، وباقي الوحدات البالغ عددها 2000 وحدة قد أوشكت على الانتهاء هي الأخرى.

كما أشار وزير الإسكان خلال التصريحات إلى عدد 80 عمارة تابعة لمشروع سكن مصر وتقع في مدينة العلمين الجديدة، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية، مضيفا أن مساحة الوحدة السكنية في العمارات تلك تصل إلى 125 متر مربع، والوحدات تقع في منطقة مميزة من المدينة وستكون كاملة التشطيب.

كما سيتم الإعلان عن طرح تلك الوحدات قريبًا وفقا للتصريحات، هذا بجانب الوحدات الفاخرة التي ستقوم الوزارة بتنفيذها بمساحة 185 متر مربع في منطقة قلب المدينة، وستكون المنطقة التي تقع فيها الوحدات الفاخرة مطلة على البحر.

كما تستعد شركة “سيتي إيدج” والتي تقوم على أعمال التسويق لأبراج مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة الحالية لطرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الفاخرة التي تم تجهيزها في أبرامج مدينة العلمين الجديدة، والتي تطل جميعها على البحر مباشرة.

حيث ستقوم الشركة بالإعلان عن أول طرح من تلك الوحدات خلال شهر، هذا وتصل مساحة الوحدات التي تم تجهيزها في الأبراج ما بين 100 وحتى 300 متر مربع، وتلك الوحدات تم تشطيبها بالكامل، وهناك أيضا مجموعة من الإجراءات التيسيرية التي ستقوم الوزارة بتوفيرها للراغبين في حجز أي من تلك الوحدات.

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