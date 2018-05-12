تعرف على مواعيد تسليم الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي للنقابات في 6 أكتوبر

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أعلن رئيس جهاز مدينة السادس من اكتوبر، المهندس “عصام بدوي” خلال مجموعة من التصريحات أن موعد تسليم الوحدات السكنية التابع لمشروع الإسكان الاجتماعي لواقع في منطقة ال800 فدان سيكون قريبًا.

كما أكد بدوي خلال التصريحات التي قام بها على انتهاء معظم الشركات القائمة على أعمال التشطيب من تجهيز الوحدات كاملة التشطيب.

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وذكر رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر كذلك الموعد الذي تم تحديده للذين انتهو من مرحلة التعاقد مع البنوك لاستلام الوحدات السكنية، مضيفا أن عملية الاستلام لهؤلاء ستكون خلال شهرين ومن الممكن أن يكون أقل من ذلك، وبالتالي فإن ما تردد خلال الفترة الأخيرة بخصوص استغراق عملية التسليم مدة 6 أشهر غير صحيح على الإطلاق.

هذا وقد ازدادت التساؤلات بين الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي من المواطنين خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، خاصة بخصوص مواعيد تسليم الوحدات السكنية التابع لمشروع منطقة ال800 فدان، والتي تقع في أكتوبر ضمن محور النقابات.

هذا ويذكر أن أعداد كبيرة من حاجزي الوحدات السكنية في هذا المشروع قد انتهت بالفعل من إجراءات التعاقد مع البنوك المشاركة في منظومة الإسكان الاجتماعي، وجاءت تلك الخطوة بعد الانتهاء من مرحلة التخصيص وكذلك التأكد من صحة جميع الأوراق المقدمة.

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