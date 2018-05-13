التموين تعلن شراء 2,6 مليون طن قمح من الفلاحين بـ 10,3 مليار جنيه خلال شهر

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن شراء ما يقارب من 2,6 مليون طن من القمح المحلي والذي قد تم شرائها من الفلاحين والمزارعين بتكلفة إجمالية تصل إلى 10,3 مليار جنيه مصري خلال ثلاثين يوماً فقط من موسم الحصاد والتوريد الرسمي والذي قد بدأ بشكل فعلي خلال يوم الخامس عشر من شهر أبريل لعام 2018.

وقد أعلن الوزير أنه قد تم رفض استلام ما يقارب من تسعة عشر ومائتين وخمسة وأربعين طن من القمح القديم الذي يحتوي على شوائب وحشرات، وقد أشار أن معدلات توريد القمح في هذا العام تعد معدلات مرتفعة بسبب العوامل الجوية التي أدت إلى التكبير في موعد الحصاد إذا ما تم مقارنته مع العام السابق 2017.

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وقد قام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستلام ما يقارب من 1,4 مليون طن من القمح خلال العام السابق، وأضاف الدكتور علي المصيلحي أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على دعم الفلاح والعمل على شراء كامل كميات القمح المنتجة محلياً بأسعار تنافسية والعمل على تقديم تسهيلات في السداد والتسليم للعمل على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي المصري من القمح الذي يتم استخدامه في إنتاج الخبر المدعم محلياً.

وأوضح أن القمح المصري له العديد من المواصفات التي تفوق القمح الذي يتم استيراده من الخارج، وأضاف أنه من المتوقع أن تصل معدلات التوريد إلى نحو 3,5 أو 4 مليون طن خلال عام 2018، وأضاف أن هناك العديد من الجهود المتميز التي يتم بذلها من قبل “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” والتي تمثلها شركات المضارب، وشركات مطاحن القطاع العام، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للصوامع، والبنك الزراعي المصري.

وأكد الوزير أن الجهات سالفة الذكر تقوم بالعمل على شراء إلى جانب المساعدة في أعمال تخزين القمح وسداد مستحقات الفلاحين والمزارعين بشكل منتظم، وأكد على رغبة وزارة التموين والتجارة الداخلية في شراء جميع الكميات المتاحة من القمح.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم على متابعة جميع أعمال توريد القمح على مدار الأربعة والعشرين ساعة، ويمكن التواصل من أجل وجود أي استفسار أو شكوى متعلقة بعمليات توريد القمح على الرقم التالي “0227944973”، ورقم الفاكس “0227944379”.

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