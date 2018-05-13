محافظ البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 17.3 مليار دولار خلال 8 أشهر

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أكد “طارق عامر” الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين خارج البلاد خلال شهر يونيو 2017، حتى شهر فبراير 2018، فيما يساوي 8 أشهر ، قد سجلت زيادة فيما يقرب من 3.4 مليار دولار، بمعدل 24.1، محققو أعلى مستوى بلغ حوالي 17,3 مليار دولار، وقد سجلت خلال الفترة المناظرة فيما يقرب من 13.9 مليار دولار.

كما أكد بيان صادر من البنك المركزي صباح اليوم الأحد الموافق 13-5-2018، أن نسبة تحويلات المصريين خارج البلاد قد سجلت نسبة 11.6% خلال شهر فبراير 2018، وسجلت حوالي 2 مليار دولار، أما خلال شهر فبراير 2017 فقد سجلت حوالي 1.8 مليار دولار.

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