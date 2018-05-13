رئيس الوزراء يلتقي مجموعة من المستثمرين: أنتم قوة دافعة للاقتصاد

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التقى رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، اليوم الأحد ، مجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين ، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة ، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة ، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين .

وبدأ لقاء رئيس الوزراء ، بالمستثمرين ، بالترحيب بهم ، مؤكدا اهتمام الحكومة ، بالحوار المباشر مع مجتمع الأعمال ، والاستماع لجميع المقترحات والآراء ، لإزالة كل المعوقات التي قد تواجه عمليات التنمية ، خاصة في المجال الصناعي ، على اعتبار أن المستثمرين ، بمثابة قوة دافعة للاقتصاد .

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ولفت المهندس شريف إسماعيل ، إلى حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية ، التي تجذب الاستثمار ، في القطاعات كافة ، وتقديم التيسيرات اللازمة للاستثمار ، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والمقومات المتاحة ، عن طريق توفير مصادر الطاقة المتنوعة ، وتحديث مختلف المرافق ، على اعتبار أن السوق المصري ، أحد الأسواق الواعدة ، ويضم العديد من الفرص الاستثمارية المميزة .

وزاد رئيس مجلس الوزراء ، قائلا : « أعلم أن لديكم بعض الملاحظات ، ودورنا أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار ، ودراستها لتحقيق المزيد من التطوير ، نحن منفتحون للعمل معا ، من أجل خدمة الاقتصاد القومي » .

وشهد اللقاء ، استعراض موضوعات مرتبطة بتطوارت الأداء الاقتصادي في مصر ، إضافة إلى التأكيد ، على أن ما يتخذ من إجراءات إصلاحية ، يأتي في إطار البرنامج الاقتصادي ، الذي تتبناه الحكومة ، والذي أشادت به مؤسسات اقتصادية دولية كبيرة ، أكدت أن هذه الإجراءات ، كان لها دور كبير في تعافي الاقتصاد المصري ، وتحقيق مؤشرات إيجابية ، ما يعكس السير في الاتجاه الصحيح ، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

لقاء رئيس الوزراء بالمستثمرين ، تطرق أيضا إلى مناقشة قضايا ومقترحات ، طرحت من جانب المستثمرين ، وهذه المقترحات ، ما هو متعلق بتطوير مناخ الأعمال ، ومن بين تلك القضايا ما يتعلق بعمل بعض المجالس التصديرية ، والتأكيد على أهمية تشديد الرقابة على جودة المنتجات في الأسواق ، ومتابعة توفير أراض جديدة للتوسع في المشروعات الاستثمارية .

وتطرق اللقاء أيضا ، إلى مقترحات بزيادة فاعلية الدعم الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة في مناطق الصعيد ، إضافة إلى دراسة زيادة الخدمات المقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين داخل المحافظات ، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، وتطوير المرافق داخل المناطق الصناعية ، وفي هذا السياق ، تعهد رئيس مجلس الوزراء ، بالاستجابة بشكل إيجابي ، لبعض المقترحات ، ودراسة البعض الآخر ، بما يعزز قوة الاقتصاد المصري .

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة بصدد إعداد بيان تفصيلي ، يتضمن ما تم استيراده خلال الثلاث سنوات السابقة ، وتصنيف هذه المنتجات ، بهدف دراسة ما يمكن للقطاع الخاص تصنيعه محليا ، و بما يسهم أيضا في تطوير الصناعة المحلية في مختلف القطاعات ، وإتاحة فرص عمل جديدة ، وتخفيف الضغط عن النقد الأجنبي .

وشهد اللقاء أيضا ، التأكيد على اهتمام الحكومة ، بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إضافة إلى تقديم التيسيرات اللازمة ، بما يكفل التوسع في إنشاء مزيد من المشروعات ، على اعتبار أنها تمثل عنصرا مهما ، من عناصر التنمية المستدامة .