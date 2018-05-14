الاستثمار تقدم دعم للمشروعات الناشئة بقيمة 140 مليون دولار

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ذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان لها قامت بنشره اليوم، أن قيمة ما توفر من دعم المشروعات الصغيرة والناشئة والتي يتم تمويلها من دعم برامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية يصل إلى 140 مليون دولار.

حيث يتم تمويل تلك المشروعات لصالح وزارة التضامن الاجتماعي من خلال 16 جمعية أهلية تابعة ل25 محافظة وذلك من خلال 182 فرع.

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كما أوضحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال التقرير الصادر عنها، أن البرنامج عمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وجاء هذا التعاون لتطوير الخدمات المالية التي يتم تقديمها من خلال القروض.

مضيفة أن أعداد القروض وصلت إلى 4.92 مليون قرض، ووصلت قيمتها إلى 24.8 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج “بشائر الخير”، وقد تم تقديم خلال يناير الماضي 4.122 مليون قرض وصلت قيمته إلى 11.712 مليار جنيه.

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