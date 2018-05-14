المركزي يطرح اليوم الاثنين سندات خزانة بقيمة 3 مليار جنيه

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يقوم البنك المركزي اليوم الاثنين وبالنيابة عن وزارة المالية بطرح سندات خزانة حكومية يصل إجمالي قيمتها إلى 3 مليار جنيه، حيث ذكر المركزي خلال التقرير الصادر عنه أن قيمة الطرح الأول لأجل 3 سنوات يقدر بنحو 1.25 مليار جنيه، أما الطرح الثاني لأجل 7 سنوات، فتصل قيمته وفقا لتقارير المركزي إلى 1.75 مليار جنيه.

هذا وتشير التوقعات أن قيمة العجز في موازنة العام المالي الجاري 2017/2018 من المتوقع أن تصل إلى 240 جنيه، حيث يقوم المركزي بسد قيمة العجز من خلال التمويلات التي يقدمها من إجراءات الطرح.

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ويطرح المركزي أدوات الدين الحكومية وسندات الخزانة وذلك بالنيابة عن وزارة المالية، وكذلك تساهم المنح والمساعدات والقروض الدولية التي تحصل عليها البلاد في سد قيمة العجز.

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