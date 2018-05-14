مطور: العاصمة الإدارية على رأس المناطق الأكثر جذبًا للاستثمار

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أعلن العضو المنتدب التابع لشركة المتحدون للتطوير العقاري، الدكتور “منتصر عبد الباقي” خلال مجموعة من التصريحات، أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي على رأس المناطق الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، وسوف تكون في المقدمة خلال الفترة القادمة، بينما تأتي مدينة العلمين الجديدة في المرتبة الثانية.

هذا وأكمل خلال التصريحات، أن منطقة الصعيد في مصر تعتبر بمثابة سوق جيد بالنسبة للمستثمرين، ولكن يجب إجراءات تغيير الثقافة السائدة بجانب المشروعات الاستثمارية التي تُقام في منطقة الصعيد، تتطلب من المستثمرين التحرك بحرص أكبر.

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هذا ويمكن اعتبار المدن التالية من أكثر المناطق ثراء بالفرص الاستثمارية، وهي “العاشر من رمضان وبدر وأكتوبر”، ويأتي هذا في ظل الطروحات الجديدة التي تقوم بها وزارة الإسكان في تلك المدن متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية.

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