أسباب تراجع حركة تنفيذ المشروعات العقارية في رمضان

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أعلن مجموعة من الخبراء العقاريين خلال عدد من التصريحات، أن الفترة المقبلة والتي ستكون متزامنة مع قدوم شهر رمضان الكريم من المتوقع أن تشهد تراجع ملحوظ في عملية البيع والشراء بالنسبة للأراضي والشقق السكنية.

حيث يشهد شهر رمضان الكريم من كل عام توقف حركة البيع والشراء في السوق العقارية، والتي تعود من جديد إلى طبيعتها مرة أخرى بعد انتهاء الشهر الكريم.

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وخلال التصريحات التي قام بها الخبير العقاري “رامي جادوا”، أن حركة البيع والشراء في السوق العقارية تتراجع بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، مضيفا أن عودة العمالة إلى منازلهم لقضاء شهر رمضان وسط الأهل يؤثر بشكل كبير على المشروعات العقارية التي تقوم الشركات العقارية بالعمل على تنفيذها.

كما أن أعمال تنفيذ المشروعات العقارية وكذلك المقاولات وتعاملات البيع والشراء بالنسبة للأراضي تتأثر بشكل ملحوظ خلال فترة شهر رمضان، حتى مزادات البيع والشراء تتوقف تمامًا حتى انتهاء الشهر.

وخلال الشهور الماضية، شهد السوق المصري انتعاش ملحوظ في أعمال تنفيذ المشروعات العقارية، هذا بالرغم من الارتفاعات الملحوظة التي طرأت على أسعار مواد التشييد والبناء.

ومن المؤكد أن يؤدي ضعف السيولة ونقص العمالة خلال شهر رمضان إلى توقف السوق العقارية بشكل مؤقت، وبالتالي فإن حركة البيع والشراء ستتراجع وكذلك حضور المزادات.

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