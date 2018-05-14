المركزي يكشف عن مقدار الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج خلال فبراير الماضي

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ذكر البنك المركزي في تقريره الأخير، أن التحويلات التي يقوم بها المصريين في الخارج قد ارتفعت خلال شهر فبراير الماضي 2018 بقيمة 11.6%، وبالتالي فقد وصلت قيمتها بعد الارتفاع إلى 2.0 مليار دولار وذلك بعد أن كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام الماضي “فبراير 2017” نحو 1.8 مليار دولار.

وقد أوضحت التقارير مقدار الزيادة التي طرأت على تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى فبراير 2018، والتي سجلت نحو 3.4 مليار دولار، ما يعادل نسبة 24.1%، وبالتالي فإن قيمتها الكلية قد وصلت إلى 17.3 مليار دولار، ما يعتبر مستوى قياسي، بالمقارنة بالقيمة التي حققتها التحويلات خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت خلالها 13.9 مليار دولار.

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