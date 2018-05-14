ارتفاع حاد في أسعار الدواجن.. و«الغرف التجارية»: نتوقع زيادة أخرى

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سجلت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية ، أمس الأحد ، زيادة جديدة تصل لنحو 8% ، لتشتد المنافسة بين الدواجن المحلية والمستوردة ، فيما توقعت شعبة الثروة الداجنة ، في الغرفة التجارية بالقاهرة ، زيادة جديدة في أسعار الدواجن المحلية ، بنحو 15% ، وذلك خلال النصف الأول من رمضان 2018 .

رئيس شعبة الثروة الداجنة في القاهرة ، الدكتور عبد العزيز السيد ، قال إن أسعار الدواجن المحلية ، ارتفعت في الأسواق بنسبة 8% ، متوقعا تواصل الارتفاع إلى 15% ، عما كانت عليه الأسعار في الشهر الماضى ، وذلك نتيجة حركتي العرض والطلب ، وهي الحالة ذاتها التي تسببت في « خسائر فادحة » لمنتجين محليين ، خلال الأشهر السابقة .

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ولفت الدكتور عبد العزيز السيد ، إلى أن سعر كيلو الدواجن المحلي الطازج ، المذبوح والمخلي ، يتراوح بين 35 و36 جنيها ، أما المستورد ، فيتراوح بين 38 و40 جنيها للكيلو ، موضحا أن سعر الدواجن « البانيه » ، يصل إلى 76 جنيها للكيلو .

بدوره ، دعا عضو رابطة مستوردي المجمدات ، أحمد صقر ، الحكومة ، إلى التدخل للإفراج عن نحو 9 آلاف طن من اللحوم والدواجن والأسماك ، المحتجزة في الموانئ ، داعيا الحكومة أيضا ، لإعادة اختصاص لجنة السياسات الاستيرادية ، إلى وزارة التجارة ، بدلا من « الزراعة » ، كي تتمكن اللجنة من اتخاذ سياسات وإجراءات ، من شأنها ضمان استقرار الأسعار ، وحركتي العرض والطلب في الأسواق .

وزارة الزراعة من جانبها ، أعلنت عن عروض لبدء تنفيذ 23 مشروعا للإنتاج الداجني ، بتكاليف تصل إلى 18.5 مليار جنيه ، كما أعلنت عن بدء التعاقد ، من أجل تنفيذ 4 مشروعات للإنتاج الداجني ، وإنهاء إجراءات تسليم المساحات ، لبدء تنفيذ المشروعات .