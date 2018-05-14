المركزي: مصر ستسدد 850 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية

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تابع موقع مصر 365 إعلان محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية تم إعلانها اليوم الموافق الاثنين أن جمهورية مصر العربية سوف تقوم تسديد مبلغ ثمانمائة وخمسين مليون دولار أمريكي يمن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الدولة المصرية.

وقد أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي عن تفاصيل الحجم الإجمالي للمديونية ولا توقيت السداد ولم يتسن لوكالة الأنباء العالمية رويترز الاتصال بالبنك المركزي المصري من أجل الحصول على تعقيب لها عن ذلك الخبر.

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ويذكر أن مستحقات شركات النفط الأجنبية في الدولة المصرية تصل إلى 2,4 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يونيو السابق لعام 2017 وتعد تلك البيانات هي أحدث البيانات الصادر عن الحكومة المصرية.

وتسيطر شركة بي بي، وشركة شل، وشركة إيني، وشركة إديسون على أنشطة استكشاف وكذلك أنشطة إنتاج الغاز الطبيعي والنفط داخل جمهورية مصر العربية خلال السنوات السابقة.

وقد أعلن أحد المسؤولين في الشركات الأجنبية التي تقوم بممارسة أعمالها الاقتصادية في جمهورية مصر العربية “بإن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي تقوم بإنفاقها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول الغاز الطبيعي والنفط”.

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